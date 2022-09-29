Пышная, красивая, твоя. Как подобрать бюстгальтер, который сделает тебя неотразимой

Правильный бюстгальтер может кардинально изменить вид груди. Но многие женщины не знают, какая модель им подходит, и выбирают, опираясь лишь на внешний вид изделия. В результате бельё не только не подчёркивает достоинства, но и доставляет множество неудобств: бретельки спадают с плеч, чашечки сдавливают грудь, а пояс на спине уезжает вверх. Брафиттеры барнаульских магазинов нижнего белья рассказали, как выбрать бюстгальтер, который будет сидеть красиво и комфортно.

Вычисляем размер

Традиционно размер бюстгальтера маркируют комбинациями чисел и букв: 80А, 85В, 90С и так далее, где число — это обхват под грудью (см), а буква — размер чашки. Чтобы определить ваш размер бюстгальтера, нужно измерить сантиметровой лентой обхват под грудью и обхват самой груди. И если с первым измерением всё понятно, то для того чтобы определить размер чашки, нужно вычесть из обхвата груди обхват под грудью. Например, первое — 99 см, второе — 85, тогда при вычитании получится 14. Это число соответствует второму размеру груди, то есть чашке B.

При этом подходящий вам размер может отличаться от того, который у вас получился при замерах. Поэтому подбор белья лучше доверить профессионалам — брафиттерам. Если продавец-консультант в магазине по совместительству является брафиттером, то удобство и комфорт при дальнейшей носке выбранного белья вам обеспечены.

Фото: Milavitsa

Примеряем модель

Так как у каждой женщины форма груди индивидуальна, стоит примерить сразу несколько моделей, чтобы найти самую подходящую. Отдавайте предпочтение изделиям из натуральных тканей — они приятнее к телу и позволяют коже дышать.

При примерке убедитесь, что:

— чашечки бюстгальтера плотно облегают грудь, между ними нет пустого пространства;

— длина бретелей позволяет бюстгальтеру не висеть, а приподнимать грудь;

— бюстгальтер не врезается в кожу, не сдавливает грудь и в целом не причиняет никакого дискомфорта;

— бюстгальтер на спине не задирается вверх;

— косточки не ощущаются.

Женщинам с большой грудью лучше покупать модели на широких бретелях, которые хорошо приподнимают грудь. Таких моделей много в магазинах Milavitsa, Tribuna, Triumph и 75-95 Lingerie — так что дамы с формами обязательно выберут себе что-то по вкусу. Беременным и кормящим мамам здесь тоже найдётся из чего выбрать.

Фото: Milavitsa

Если вы сомневаетесь в выборе, вам могут помочь брафиттеры — специалисты по подбору бюстгальтера, которые работают в салонах нижнего белья. Их задача — не просто продать, а подобрать для вас наиболее подходящий размер и вид бюстгальтера. Рассказываем, в каких магазинах в Барнауле вам помогут найти идеальное бельё.

Milavitsa

Тот самый белорусский бренд женского белья с полувековой историей. Кроме нижнего белья здесь вы найдёте корсетные и корректирующие изделия, купальники, одежду для сна и отдыха.

Ассортимент Milavitsa делится на классические и модные коллекции. В основе первых — базовые модели на каждый день, комфортные и функциональные. Коллекции модного белья обновляют каждый сезон, следуя трендам в дизайне, материалах и аксессуарах.

В Барнауле восемь филиалов этого бренда. Также у них есть свой сайт.

Tribuna

Бренд создаёт бельё и купальники больших размеров, а также для нестандартных типов фигур (когда объём груди маленький, а подгрудный — большой, или наоборот). Дизайн белья разрабатывают на основе мировых тенденций моды.

Triumph

Triumph — магазин премиального женского белья и домашней одежды немецкого качества. Представлены и базовые, и трендовые модели разных размеров. Также здесь вы найдёте мужское бельё.

75-95 Lingerie

В магазинах сети 75-95 Lingerie представлены изделия, подчёркивающие женственность и красоту: роскошные комбинации, шелковые пижамы, элегантные комплекты из кружева, чулки. Также здесь вы сможете найти базовое и бесшовное бельё, в том числе больших размеров.

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ИП Исакова Наталья Викторовна