Как справиться с аллергией весной?

По статистике каждый шестой житель Земли страдает от сезонной аллергии (поллиноз). Она обостряется в сезон весеннего и летнего цветения растений. К сожалению, нельзя выпить всего одну "таблэтку", чтобы навсегда избавиться от этого недуга: необходимо проводить иммунотерапию в течение нескольких сезонов. Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, врач-аллерголог всегда назначит вам лечение на сезон, которое поможет значительно облегчить симптомы (насморк, зуд в глазах, поражение кожных покровов, чихание).

Прежде всего необходимо понять причину аллергии, для этого есть специальные медицинские тесты. Например, пыльца березы или клена вызывает аллергию в конце весны, цветение полыни и конопли мешает жизни летом.

В зависимости от причины появления поллиноза назначается индивидуальное лечение.

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Самая простая рекомендация — поменьше находиться на улице, особенно в сухую ветреную погоду. Важно промывать глаза и нос после прогулки. От пыльцы могут защитить очки и марлевая повязка.

Не терпите симптомы, лучше лечиться. Тем более что на рынке много средств. Обычно человеку приходится перепробовать несколько антигистаминных препаратов, чтобы подобрать именно свое. Многие из них вызывают сонливость, усталость, головокружение, судороги.

Еще одна группа препаратов — сосудосуживающие. Но эти препараты нельзя принимать длительное время – более пяти дней. Из побочных эффектов могут наблюдаться беспокойство, головная боль, сердцебиение, кожная сыпь.

Иногда назначают комбинированные препараты, или глюкокортикостероиды. Существует метод иммунотерапии, при котором вводится вакцина, приготовленная из пыльцы растений.

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