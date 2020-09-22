Лоялисты и "прогульщики". Как проявили себя депутаты Госдумы от Алтайского края
Среди парламентариев немало тех, кто предпочитает не голосовать на заседаниях
Центр политической конъюнктуры (ЦПК) подготовил исследование, посвященное дисциплинированности депутатов Госдумы. Эксперты посчитали, представители каких регионов чаще всего пропускают голосование в нижней палате парламента. В качестве расчетов бралась весенняя сессия 2020 года. Далеко не все алтайские депутаты отличились дисциплинированностью.
Выборы в Госдуму пройдут в 2021 году, однако внимание к деятельности депутатов растет уже сейчас. Многие из парламентариев попробуют переизбраться, поэтому они станут наращивать активность (в том числе медийную) в своих регионах. В самих же субъектах будет расти интерес к тому, как их представители работали в нижней палате парламента. Отчасти судить об этом можно не только по разработке новых законов, но и тому, как часто избранники пропускали голосования (или заседания в целом), как высказывались по резонансным вопросам.
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Одной из наиболее важных характеристик работы депутата является посещаемость заседаний и участие в голосовании, пишет ЦПК. Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, никак не обозначая позицию своих избирателей. Если он присутствует на заседании, но по каким-то причинам не голосует, он также не доносит мнение своих избирателей.
Судя по статистике, чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), на втором месте Карачаево-Черкесия (58,44%), на третьем – Тамбовская область (55,27%). Алтайский край в этом смысле выглядит середнячком: регион занимает 37-е место из 85 представленных в нижней палате субъектов РФ. Депутаты от Алтайского края не участвовали почти в каждом третьем голосовании (29% пропусков).
Напомним, регион в нижней палате парламента представляют 10 человек: восемь единороссов, по одному эсеру и коммунисту.
Такие разные единороссы
Возглавляет своеобразный рейтинг депутатов от Алтайского края, чаще других не нажимающих кнопки, Александр Прокопьев (40,41% пропусков). На втором месте расположился Виктор Зобнев (40,12%), на третьем – Николай Герасименко (35,94%). Все трое входят во фракцию "Единая Россия". В общем рейтинге всех депутатов алтайские думцы особо антидисциплиной не выделяются. Так, Прокопьев здесь занимает 123-е место, а Зобнев – 125-е.
Самым дисциплинированным из алтайских парламентариев стал еще один единоросс Даниил Бессарабов (14,65% пропущенных голосований). Более того, он входит в топ-30 самых дисциплинированных парламентариев среди всех думцев. Всего в ГД, напомним, заседает 450 человек.
Больше всего голосований по итогам весенней сессии пропустил зампредседателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, он не голосовал в 95,4% случаев. Второе и третье места занимают единороссы Лариса Шойгу (82,8% пропущенных голосований) и Виктор Игнатов (80,9%). Любопытный факт: более половины голосований пропустил 71 депутат.
Не место для дискуссий
Если смотреть на то, как именно голосовали алтайские парламентарии, то два представители региона оказались на диаметрально противоположных позициях. В число самых оппозиционных депутатов угодил Сергей Шаргунов (КПРФ). Он находится по этому показателю на 26-м месте. Против принятия законопроектов, кстати, чаще других голосуют коммунисты и эсеры.
А вот единоросс Даниил Бессарабов замкнул топ-10 самых лояльных парламентариев. Он практически никогда не голосовал против вносимых в парламент законопроектов.