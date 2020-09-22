Лоялисты и "прогульщики". Как проявили себя депутаты Госдумы от Алтайского края

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) подготовил исследование, посвященное дисциплинированности депутатов Госдумы. Эксперты посчитали, представители каких регионов чаще всего пропускают голосование в нижней палате парламента. В качестве расчетов бралась весенняя сессия 2020 года. Далеко не все алтайские депутаты отличились дисциплинированностью.

Выборы в Госдуму пройдут в 2021 году, однако внимание к деятельности депутатов растет уже сейчас. Многие из парламентариев попробуют переизбраться, поэтому они станут наращивать активность (в том числе медийную) в своих регионах. В самих же субъектах будет расти интерес к тому, как их представители работали в нижней палате парламента. Отчасти судить об этом можно не только по разработке новых законов, но и тому, как часто избранники пропускали голосования (или заседания в целом), как высказывались по резонансным вопросам.

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Одной из наиболее важных характеристик работы депутата является посещаемость заседаний и участие в голосовании, пишет ЦПК. Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, никак не обозначая позицию своих избирателей. Если он присутствует на заседании, но по каким-то причинам не голосует, он также не доносит мнение своих избирателей.

Судя по статистике, чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), на втором месте Карачаево-Черкесия (58,44%), на третьем – Тамбовская область (55,27%). Алтайский край в этом смысле выглядит середнячком: регион занимает 37-е место из 85 представленных в нижней палате субъектов РФ. Депутаты от Алтайского края не участвовали почти в каждом третьем голосовании (29% пропусков).

Напомним, регион в нижней палате парламента представляют 10 человек: восемь единороссов, по одному эсеру и коммунисту.

Такие разные единороссы

Возглавляет своеобразный рейтинг депутатов от Алтайского края, чаще других не нажимающих кнопки, Александр Прокопьев (40,41% пропусков). На втором месте расположился Виктор Зобнев (40,12%), на третьем – Николай Герасименко (35,94%). Все трое входят во фракцию "Единая Россия". В общем рейтинге всех депутатов алтайские думцы особо антидисциплиной не выделяются. Так, Прокопьев здесь занимает 123-е место, а Зобнев – 125-е.

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Самым дисциплинированным из алтайских парламентариев стал еще один единоросс Даниил Бессарабов (14,65% пропущенных голосований). Более того, он входит в топ-30 самых дисциплинированных парламентариев среди всех думцев. Всего в ГД, напомним, заседает 450 человек.

Больше всего голосований по итогам весенней сессии пропустил зампредседателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, он не голосовал в 95,4% случаев. Второе и третье места занимают единороссы Лариса Шойгу (82,8% пропущенных голосований) и Виктор Игнатов (80,9%). Любопытный факт: более половины голосований пропустил 71 депутат.

Не место для дискуссий

Если смотреть на то, как именно голосовали алтайские парламентарии, то два представители региона оказались на диаметрально противоположных позициях. В число самых оппозиционных депутатов угодил Сергей Шаргунов (КПРФ). Он находится по этому показателю на 26-м месте. Против принятия законопроектов, кстати, чаще других голосуют коммунисты и эсеры.

А вот единоросс Даниил Бессарабов замкнул топ-10 самых лояльных парламентариев. Он практически никогда не голосовал против вносимых в парламент законопроектов.