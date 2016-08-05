Новый игрок пришел в Рубцовск спасать систему теплоснабжения города
С 4 августа в городе официально начала работать Сибирская генерирующая компания
Фото: expertsib.ru
Сибирская генерирующая компания приступила с 4 августа к работе по теплоснабжению Рубцовска, где текущим летом сложилась очень непростая ситуация с подачей горячей воды.
Как рассказала порталу Amic.ru специалист отдела внешних связей Барнаульского филиала СГК Анастасия Лукьянова, в настоящее время в Рубцовске вступил в силу договор аренды Сибирской генерирующей компанией части теплового комплекса города.
В компании подчеркивают, что перед энергетиками сейчас поставлена задача нормализовать работу системы теплоснабжения Рубцовска, которая за последние годы пережила деградацию.
Приступив к работе в Рубцовске, Сибирская генерирующая компания в первую очередь восстановила горячее водоснабжение потребителей по контуру Южной тепловой станции. Жители этой части города оставались без ресурса на протяжении почти двух месяцев из-за финансовых проблем организации, ранее управлявшей тепловым комплексом.
Отметим, что новый игрок энергетического рынка взял на обслуживание не только Южную тепловую станцию, но еще 12 котельных и сети протяженностью 190,6 километра.
Управлять этим имуществом будет руководитель специально созданного структурного подразделения Рубцовские тепловые сети АО "Барнаульская тепломагистральная компания". На этот пост назначен Сергей Климов, который проработал в отрасли три десятка лет.
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Директор Барнаульского филиала СГК Игорь Лузанов, комментируя приход компании в Рубцовск, подчеркнул, что сейчас первостепенной задачей является подготовка города к осенне-зимнему периоду.
Уже названа сумма необходимых вложений в модернизацию теплового комплекса Рубцовска — это порядка 1,7 миллиарда рублей.
"Предполагаемый срок окупаемости проекта, согласно которому к 2018 году теплоснабжение Рубцовска будет обеспечивать единый теплоисточник – Южная тепловая станция, составит 12-15 лет", – указывают в СГК.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в настоящее время в энергетической отрасли Рубцовска наблюдается очень непростая ситуация. Дело в том, что предприятия, отвечающие за теплоснабжение города, находятся в стадии банкротства.
В частности, на муниципальных "Рубцовских тепловых сетях" процедура наблюдения ведется с прошлого года. Собственник же Рубцовской ТЭЦ в лице ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" также находится на стадии банкротства.