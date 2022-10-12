Онлайн-кассу будем брать. Как работать с электронной ККТ и что нужно знать, чтобы не нарушать закон

По статистике из сотни компаний-новичков более 90 прекращают своё существование. От ошибок никто не застрахован, но их легче избежать, если довериться профессионалам. Уже более 20 лет компания ПРОКС предоставляет услуги для бизнеса: начиная от открытия юридического лица и заканчивая автоматизацией бизнеса.

С 2017-2019 годов предпринимателей обязали использовать онлайн-кассы при расчёте с покупателями и заказчиками. По требованиям 54-ФЗ работа без онлайн-кассы является незаконной. Столкнувшись с нововведением, у бизнесмена возникает масса вопросов. Многие напрасно думают, что работа с онлайн-кассами сложна и вообще бесполезна. Специалисты компании ПРОКС рассказали, как сделать кассу настоящим помощником в бизнесе.

В чём польза онлайн-касс для бизнеса?

Онлайн-касса передаёт все данные о продаже в налоговую автоматически. Это значит, что предприниматели будут тратить меньше времени на бумажную волокиту. Собирать отчёты и носить их в налоговую не нужно: обмен данными с ФНС теперь проходит через интернет.

На онлайн-кассе есть возможность настроить личный кабинет, в котором представлена вся аналитика: можно проследить открытие и закрытие смены, вывести рейтинг товаров, также на устройстве хранятся все товарные чеки. Это поможет автоматизировать торговые процессы, контролировать движение товаров и анализировать прибыль и расходы. У онлайн-касс есть много полезных «фишек».

Фото: ПРОКС



Можно ли установить онлайн-кассу самостоятельно?

Теоретически да, однако практика показывает, что самостоятельно установить онлайн-кассу предпринимателю сложно. Чтобы ввести кассу в работу, нужно заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрировать аппарат в ОФД и налоговой, настроить доступ в интернет и проверить, достаточно ли реквизитов в чеке для соблюдения закона. Ошибки на этих этапах могут привести к порче фискального накопителя (находится внутри кассы) и придётся ещё раз его покупать. Поэтому лучше всего поберечь время, нервы, деньги и сразу обратиться за помощью к специалистам ПРОКС.

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Какие нюансы нужно соблюдать при работе с онлайн-кассами?

Например, если вовремя не продлить договор с оператором фискальных данных, касса попросту заблокируется и бизнес «встанет» на неопределённое время. Блокировку можно снять только по запросу налоговой инспекции. Также важно вовремя обновлять кассу и менять на ней фискальный накопитель.

Если вы сотрудничаете с компанией ПРОКС, об этих сложностях можно забыть. Обо всех необходимых заменах и переустановках вам напомнят заранее: приедут и всё сами сделают. Компания оказывает сервисную техподдержку с 8 до 22 часов в любой день (даже праздничный).

От поломок и сбоев в работе онлайн-касс не застрахован ни один предприниматель. Поэтому ПРОКС предлагает заключить договор на техническое обслуживание касс, а если ваша модель кассы подлежит страховке, её можно застраховать. Стоимость услуги — минимальная, но даёт возможность компенсировать расходы, если нужен серьёзный ремонт или произошёл какой-то форс-мажор: например, кассовый аппарат уронили или случайно залили водой.

Фото: ПРОКС

Что ещё нужно знать о работе с онлайн-кассами?

Специалисты компании помогут подобрать универсальные сервисы для бизнеса. Например, для «умных» касс есть приложения, которые дают возможность полностью проверить код маркировки на корректность, исключить контрафакт и тем самым не нарушить закон. Есть сервис, который называется «Учёт марок», с его помощью директор может удалённо проследить за всеми кассами своей компании. Есть и специальные учётные системы, которые помогут удалённо вести остатки товаров, работать с маркированным товаром, с книгой учёта доходов и расходов.

Большой популярностью у клиентов ПРОКС пользуются такие услуги, как настройка электронного документооборота, дополнительного оборудования (кассовые сканеры, принтеры этикеток), учётных систем. Также часто обращаются за помощью в разработке бонусных систем, которые сегодня позволяют удержать своих покупателей приятными акциями и предложениями.

На некоторые дополнительные сервисы в компании ПРОКС действует скидка 50% по программе поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На какие приложения в данный момент действуют скидки и акции, можно уточнить у сотрудников, которые обязательно подберут для вас необходимое предложение по приятной цене.

Фото: ПРОКС

Сколько стоит новое оборудование?

Цена онлайн-кассы может колебаться от 10 до 35 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации. Покупать оборудование на старте бизнеса может быть довольно накладно. В таком случае ПРОКС предоставляет рассрочку. Её можно оформить на срок до полугода без процентов, переплат и первоначального взноса. На годовой срок рассрочка оформляется с первоначальным взносом.

Также определённые модели касс старого образца можно выгодно обменять на новые по системе трейд-ин. Вам предложат хорошую скидку либо бесплатные тарифы для бизнеса и работы с маркировкой.

А ещё можно взять онлайн-кассу в аренду, тем самым сэкономив деньги при открытии бизнеса.

Ведение бизнеса включает в себя много задач. Часть из них компания ПРОКС готова взять на себя, существенно облегчив жизнь предпринимателю.

ООО «Компания ПРОКС»

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