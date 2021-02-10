Полиция задержала в Алтайском крае избирательного дачного вора

Житель Заринска обратился к полицейским и рассказал, что неизвестный проник в его дачный домик и вынес две алюминиевые кастрюли, а также две фляги. Нанесенный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

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Прочее 18-летний житель Алтайского края проник в дом и украл электроинструмент

Полицейские быстро нашли часть похищенного, а также задержали вора, которым оказался 34-летний мужчина. Правоохранителям он рассказал, что его интересует только цветной металл, поскольку его легко можно сдать.

Позже удалось установить, что задержанный причастен еще к шести подобным кражам из дачных домиков. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 000 рублей, рассказали в региональном МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в полиции сообщали о том, что жительница Калманки обратилась к стражам порядка с заявлением о краже. Полицейские отметили, что вор выборочно подошел к преступлению, а уходя из дома вернул на место вырванный звонок.