Блендер — настоящее спасение для каждой хозяйки: он избавляет от большей части ручного труда и отлично помогает разнообразить ежедневное меню. Если и вы решили подобрать для себя подобную технику, рекомендуем посетить официальный магазин «Браун» (Braun). Расскажем, на какие модели там стоит обратить внимание.

Недорогие модели на каждый день

Не каждая хозяйка проводит на кухне много часов, готовя сложные блюда. Некоторым блендер необходим только для того, чтобы делать пюре для малыша или готовить смузи по утрам. Для таких задач не нужны сложные и многофункциональные устройства — подойдут и недорогие модели. Например:

Погружной блендер Braun mq3025wh spaghetti — модель, созданная для того, чтобы процесс готовки был лёгким и приятным. Отличительная особенность: система EasyClick, которая позволяет менять насадки одним движением руки. В комплекте: 2 насадки, венчик, мерный стакан. Braun MultiQuick 3 Vario — это 11 скоростей работы и турборежим. Кроме стандартных аксессуаров (измельчитесь, венчик, мерный стакан, насадка), в комплект входит насадка-кувшин для колки льда. Braun MultiQuick 7 — первая в мире модель с запатентованной технологией ActiveBlade, позволяющей обрабатывать в два с половиной раза больше продуктов за то же время за счёт дополнительного движущегося верх-вниз лезвия. Комплектация: насадка-измельчитель, венчик, мерный стакан.

Многофункциональные блендеры

Тем, кто привык решать сразу множество задач одновременно, понравятся многофункциональные блендеры «Браун» со множеством инновационных функций. Несколько интересных моделей:

Блендер MQ7087X — инновационная технология ActiveBlade, дробящее лезвие PowerBell Plus, а также большое число входящих в набор аксессуаров делают модель одной из самых функциональных и быстрых в линейке блендеров Braun. Блендер MQ9195XLI — кроме большого набора измельчителей, позволяющих обрабатывать разные виды продуктов, в комплект входит насадка для замеса теста. Один блендер заменяет сразу множество кухонных приборов. Блендер MQ9147 — новейшая технология iMode, повышенная производительность работы, дополнительные ножи и множество полезных аксессуаров позволяют готовить практически любые блюда, от смузи до котлет.

Широкий выбор моделей фирмы Braun позволяет выбрать ту, которая станет идеальным помощником именно на вашей кухне.

Адрес офиса: ООО «Делонги» ул. Сущевская, д. 27, стр. 3. 127030, Москва, Россия. Генеральный директор — Покровский Михаил Леонидович.