Попадают ли предприниматели под частичную мобилизацию и что делать, чтобы не потерять бизнес

Частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции объявили в России уже больше недели назад. Но до сих пор остаются вопросы: кого могут призвать, кого не могут. В том числе и что делать с бизнесом тем, кого призовут. В законе по этому поводу нет однозначного толкования. Как быть, если вы предприниматель и у вас есть основания ждать повестки? Об этом amic.ru рассказала юрист компании «1+1» Юлия Устюжанина.

Могут ли предпринимателя призвать в рамках частичной мобилизации?

Могут, говорит юрист. Само по себе наличие бизнеса не даёт брони. Более того, мобилизованные лица автоматически приобретают статус военнослужащих, а предприниматель, которого призвали на военную службу, не вправе заниматься бизнесом. Даже через доверенных лиц. Это предусмотрено п. 7 ст. 10 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

«К сожалению, на данный момент разъяснений от уполномоченных органов не поступало, и до тех пор, пока законодателем не изданы акты, исключающие такую коллизию, мы можем руководствоваться тем законодательством, что есть на данный момент. Если вы предприниматель и для вас существует риск призыва на военную службу по мобилизации, считаем целесообразным перестраховаться. И есть несколько вариантов решения вопроса», — отметила Устюжанина.

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Что делать, если я директор компании и могу попасть под мобилизацию?

Юлия Устюжанина советует: если директора юридического лица могут мобилизовать, лучше заранее позаботиться, чтобы от имени юридического лица мог выступать кто-то ещё. Можно назначить второго директора (например, в ООО функцию единоличного исполнительного органа может иметь сразу несколько лиц) либо снять с себя полномочия и назначить нового директора. Но именно того, кто застрахован от призыва.

«Ничто не мешает оформить действующему директору кипу доверенностей на делегирование своих полномочий. Советуем сделать это до призыва на военные сборы, но не позднее подписания директором контракта на военную службу. Доверенные лица смогут выполнять большинство функций директора, но далеко не все: например, заявления в регистрационный центр ФНС направить не смогут. Срок действия доверенности не прекращается с момента подписания директором контракта на военную службу и даже в случае смены директора в обществе», — уточнила юрист.

Как одну из временных мер в период военных сборов (до подписания контракта) можно отметить оформление электронной цифровой подписи, если у общества её ещё нет. В этом случае доверенные лица, распоряжающиеся ЭЦП юридического лица, смогут удалённо взаимодействовать от имени компании с государственными органами, в том числе с налоговой. Такая ЭЦП оформляется в налоговой быстро и бесплатно. Главное, иметь при себе токен. Но с момента подписания контракта на военную службу директор больше не сможет занимать свою должность и его придётся сменить. Со сменой директора меняется и ЭЦП.

Юлия Устюжанина, юрист компании «1+1» / Фото: «1+1»

Что делать, если я участник юридического лица и могу попасть под мобилизацию?

Да, проблемы юридического характера могут возникнуть не только у главного руководителя, но и любого другого участника юридического лица. В случае мобилизации ему будет запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями.

«Мы видим несколько вариантов решения этой ситуации: нарушения законодательства не последует, если в период отсутствия участника им не будет приниматься ни одно решение в обществе, таким образом исключается сам факт „управления коммерческой организацией“. Но в период прохождения военной службы могут возникнуть разные ситуации, когда от участника потребуется принять то или иное решение. Простой пример: совершение крупной сделки, на которую требуется одобрение участников. Мы рекомендуем участнику оформить доверенность на какое-либо лицо на управление долей в обществе. Такой вариант возможен, если в уставе общества нет прямого запрета на передоверие полномочий участника», — пояснила Юлия Устюжанина.

Ольга Сорокина, директор компании «1+1» / Фото: «1+1»

А как быть индивидуальным предпринимателям, чтобы не потерять бизнес из-за мобилизации?

Если индивидуального предпринимателя могут мобилизовать, у него два варианта, говорит юрист:

Приостановить свой бизнес. За время службы ИП не должен платить за себя взносы в Пенсионный фонд. Достаточно подать в ФНС заявление на бланке из письма ФНС от 19.10.2021 № БС-4-11/14780@. Укажите код освобождения «СЛПРИЗ». Время, когда предприниматель будет проходить военную службу, можно подтвердить военными билетами, справками военных комиссариатов или воинских подразделений. «Перевести» бизнес на ООО. Этот вариант особенно подходит тем ИП, у которых есть сотрудники. В этом случае всех сотрудников следует уволить либо по соглашению сторон, либо по пункту 7 части 1 статьи 83 ТК и сразу же трудоустроить их в новое ООО. Имущество, находящееся в собственности ИП, является собственностью физического лица, поэтому передать имущество обществу не составит труда: это можно сделать по договорам аренды или купли-продажи.

Как мы писали выше, физическое лицо — нынешний ИП не сможет быть участником или директором нового ООО в случае отправки в войска, поэтому целесообразно будет оформить новый бизнес на человека, которому призывник может доверять.

Юлия Устюжанина выразила надежду, что эта правовая коллизия в законе разрешится в кратчайшие сроки, ведь «частичная» мобилизация создаёт ситуацию, при которой предприниматель, призванный на военную службу, невольно может стать правонарушителем. А также, что государство не допустит такой ситуации, когда мобилизация бизнесменов негативно скажется на экономике. Ведь призывая предпринимателей на службу, государство лишает население рабочих мест, а бюджет — налоговых поступлений. По этим причинам в правительство РФ обратилась общественная организации предпринимателей «Опора России» с просьбой предоставить отсрочку для предпринимателей и ведущих специалистов предприятий малого и среднего бизнеса.

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