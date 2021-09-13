Родственников экс-замглавы Барнаула Сергея Демина могут наказать за их поведение в суде

Сотрудники ФСБ заинтересовались видеозаписью с оглашением приговора бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину. Об этом сообщает "Банкфакс".

Напомним, что в суде супруга Демина устроила скандал, после того как приговор был озвучен. Сам Демин отреагировал на него спокойно. Видеозапись из зала суда опубликовал "Толк".

"Вы что творите?! На работу моих адвокатов *** просто! Нельзя вам судьёй быть! Нельзя! И прокурор такой же! В *** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы!" – кричала жена Демина.

Сын вице-мэра также не остался в стороне и гневно высказался в отношении прокурора.

В ближайшее время силовики направят видеоролик на экспертизу, после которой станет известно, к какой ответственности могут привлечь родственников Демина – уголовной или административной.

Суд вынес Демину приговор 10 сентября.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.

В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.