Супермаркет DNS "Фрау Техника" в Барнауле: праздничное открытие и подарки

Грандиозное праздничное открытие супермаркета бытовой техники и цифровой электроники DNS "Фрау Техника" состоится 18 июня в Барнауле. Новый магазин расположится по адресу пр. Ленина, 47.

Это настоящее событие для краевой столицы, которого, несомненно, ждали. В день открытия на сцене возле супермаркета состоится масштабная празднично-развлекательная программа. Весь день посетителей нового супермаркета будут развлекать диджей, танцовщицы гоу-гоу и ведущий праздника с искрометными шутками. Всех желающих приглашают принять участие в конкурсах "Трудная жизнь", "Наркоконтроль", "Крепкие перцы", "Лунный камень", "Мокрые майки" и других. Море позитива и драйва гарантировано всем!

"Всех присутствующих ждет множество конкурсов и викторин, победители которых получат ценные подарки, такие как холодильник, ноутбук, стиральная машина и многое другое. А также в этот день будет много шуток и хорошее настроение", - рассказал директор магазина DNS Фрау Техника в Барнауле Василий Зоткин.

В день открытия магазина посетителей ждет сюрприз. При покупке от 5 тысяч рублей все покупатели получат на выбор один из призов: фен, утюг или электрочайник. А при покупке от 15 тысяч рублей вы гарантированно станете владельцем планшета, смартфона или мультиварки.

Напомним, что сеть магазинов DNS "Фрау Техника" – это крупный игрок на розничном рынке бытовой и электронной техники. На сегодняшний день магазины DNS открыты во многих регионах страны, основное отличие их от других супермаркетов бытовой техники заключается в многотысячном ассортименте по невысоким ценам. Для вас - более 20 тысяч наименований товаров, любая бытовая и цифровая техника. В отличие от интернет-магазина, здесь можно рассмотреть и выбрать нужный товар, а цена будет аналогична! В DNS "Фрау Техника" представлена исключительно качественная продукция от ведущих мировых брендов. А опытные и профессиональные консультанты помогут покупателям сделать правильный выбор. Никогда прежде покупка техники не была столь удобной, доступной и приятной!

Выбрать и приобрести качественную и недорогую технику можно, приехав в магазин DNS "Фрау Техника", или на сайте компании. Кроме того, в честь открытия нового магазина в группе "ВКонтакте" проходят розыгрыши призов. Заходите, участвуйте и выигрывайте!

г. Барнаул, пр. Ленина, 47

Сайт: dns-shop.ru

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