Ученые рассказали о наркотиках древних жителей Республики Алтай

Группа ученых из Института ядерной физики и Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) доказала употребление конопли представителями пазырыкской культуры, жившими на территории современной Республики Алтай, сообщает SIBNET.RU.

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Отмечается, что это удалось установить по чрезмерно большому содержанию меди в останках, найденных в курганах. Еще в 1940-е годы при раскопке Второго Пазырыкского кургана (на плато Укок) обнаружены небольшой деревянный каркас палатки и особая медная посуда: котелок на поддоне с двумя ручками и прямоугольное блюдо-жаровня на четырех ножках, где находились потрескавшиеся от огня камни и обугленные семена конопли. Находки датировались IV-III веками до нашей эры.

В Сибирском центре синхротронного излучения ИЯФ СО РАН был проведен анализ остатков обугленных семян конопли из медной посуды, а также волосы погребенных разного пола и возраста.

В семенах и волосах обнаружена повышенная концентрация меди. Причиной, скорее всего, были пары, содержавшие соединения меди, которые образовывались в результате соприкосновения раскаленных камней с внутренней поверхностью посуды.

По мнению ученых, пазырыкцы бросали семена конопли на раскаленную посуду и вдыхали пары под покрывалом.

Также ученые предположили, что у древних нередко случались отравления медью ("медная лихорадка"). Это проявлялось в сильном ознобе, высокой температуре, обильном потоотделении и судорогах в икроножных мышцах, сообщает портал "Наука из первых рук".