Умерла журналист amic.ru Олеся Пастухова. Мы скучаем без тебя

Ушла наша коллега, корреспондент amic.ru Олеся Пастухова. Удивительно сильный и светлый человек, прекрасный друг, талантливый журналист, юная и красивая девушка. Как же так, Олесь?

Много лет Олеся боролась с одной из самых агрессивных форм рака. И никогда не показывала, как ей плохо.

Всегда на позитиве, всегда с улыбкой, умела поддержать и насмешить всех вокруг. Даже после "химии", после операции, борясь с тошнотой и слабостью, шутила, отвечая на наши вопросы, и поднимала настроение нам, пытавшимся развлечь её.

Бескомпромиссно честная и чуткая, очень отзывчивая и нежная – рядом с тобой хотелось стать лучше. Рядом с тобой хотелось не просто жить - летать. Так странно знать, что в этом мире тебя больше нет.

Как жаль, безумно жаль, что мы не успели доехать, добежать, дозвониться и написать, чтобы ещё раз услышать тебя, чтобы сказать, как ты важна нам.

Мы скучаем, Олесь. Без тебя плохо.

Вот такой мы тебя запомнили:

"Олеся – борец. Она так хотела жить и быть счастливой. Никогда не унывала и ничто не могло её сломать или огорчить. Она брала от жизни всё, радовалась каждому дню и всегда сияла улыбкой. Маленький красивый магнитик-солнце, который лучился позитивом, который притягивал всех вокруг", – Елена Пацар.

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"Олеся, трогательные кудряшки, огромные глазищи и смех-колокольчик. Только посмотришь на эту девочку, и, кажется, стало светлее. Зайдёшь с вопросом – первая отвечает, первая вызывается куда-то лететь, узнавать, выяснять, разбираться, писать. И пока не разберётся, не успокоится. Вскидывается, если чувствует несправедливость, хоть где, хоть к кому. Никогда не смолчит. Есть люди, у которых вечно всё плохо. А она умела радоваться всему на свете и заражала этой радостью всех. Скромная, нежная, стойкая. Мы очень ждали твоего возвращения. Нам тебя не хватает", – Елена Лепезина.

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"Олеся – оптимистичный, яркий, солнечный человечек. Очень искренняя и душевная, она умела поддержать и подбодрить других. Талантливый журналист, которого ждало большое будущее. С лёгкостью бралась за любые самые сложные темы – политика, экономика, общество – и всё у неё получалось. Очень ответственная и скромная, Олеся всегда могла выручить, справиться с самым трудным поручением и ничего не забыть.

Её силе воли и характеру мог позавидовать любой мужчина. А её вера в себя помогала до последнего бороться с недугом, когда другие давно опустили бы руки.

Олеся, невозможно заставить себя писать о тебе в прошедшем времени… Ты всегда есть и будешь частичкой нашего коллектива, в душе и сердце. Спасибо тебе за всё", – Артём Кузнецов.

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"Олеся. Жизнелюбие, ответственность и женственность. Всегда весёлая, всегда открытая. И очень сильная. Мы все верили, что ты справишься – а разве возможно по-другому? Светлая и добрая Олеся, ты навсегда останешься в моём сердце. Спасибо за твой свет", – Мария Власова.

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"Олеся. Одна из самых сильных, смелых и жизнерадостных людей, которых я знала. С ней можно было поговорить обо всём, рассказать, что на душе, и она всегда понимала. Её искренность даже сбивала с толку. Несмотря на болезнь, несмотря ни на что, она оставалось такой всегда. Много разговаривали о фильмах, сериалах, комиксах и героях, а супергерой-то был всегда рядом. Олеся, супердевушка до самого конца", – Екатерина Смолихина.

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"Олеся иногда о себе в шутку говорила, что по знаку зодиака она Скорпион и легко может ужалить. Это не так. Я всегда видел в ней красивую, милую, хрупкую и умную девушку. Она заходила в кабинет сияя и улыбаясь. Даже в самые сложные моменты (а их было очень много), она не унывала. Помню, как прошлым летом мы с ней пошли на обед, сели на лавочку и целый час болтали. О жизни, любви и о кино, которое Олеся любила. Это было в последний раз, когда мы долго говорили не о работе. Весной мы переписывались, и Олеся говорила мне, что нужно наслаждаться жизнью. Что каждый день – лучший в твоей жизни, а завтра будет ещё лучше. Своей любовью к жизни Олеся заражала всех нас в редакции. А ещё мы часто с ней пели. Конечно, про Олесю в белорусском полесье. Обнимаю, подруга", – Вячеслав Кондаков.

Прощание с Олесей состоится в субботу, 28 августа, по адресу ул. Титова, 9, с 9:45 до 11:45.

Редакция amic.ru выражает искренние соболезнования близким и родным Олеси. Мы тоже потеряли подругу и разделяем вашу боль.