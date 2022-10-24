«Росводоканал Барнаул» с начала года отработал более 360 заявок об открытых люках. Специалисты закрыли или восстановили крышки на 111 водопроводных и 250 канализационных колодцах.

«Открытые люки опасны — в них могут попасть люди, животные или машины. Поэтому мы просим жителей города и пригорода быть внимательными, особенно сейчас, когда осенью темнеет раньше, идут дожди и кто-то может открыть люк, полагая, что делает доброе дело, помогая воде уходить в колодцы. Но обращаю внимание — большинство городских колодцев не предназначены для этого», — обратился к барнаульцам директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Водоканал обслуживает около 60 тысяч колодцев. Сотрудники компании регулярно осматривают их, но контролировать такое число объектов очень сложно. Поэтому жителей города и пригорода просят сообщать об открытых колодцах по номеру телефона 500-101 или на сайте предприятия через кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!».

«Если открытый люк не относится к водоканалу, наши специалисты огородят его и передадут сведения той компании, которая за него отвечает», — добавил Дмитрий Власов.

ООО «Барнаульский водоканал»

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Телефон: 8 (3852) 500-101

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