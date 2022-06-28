В салонах связи Tele2 стала доступна бесконтактная оплата

Мобильный оператор Tele2 ввёл возможность оплаты покупок в своих салонах связи с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Чтобы совершить платёж, нужно навести камеру на QR-код, размещённый на кассе или в предварительном чеке. Далее клиент попадает на страницу, где видит состав и сумму заказа, а затем — список банковских приложений, через которые можно провести оплату.

«Мы наблюдаем активное развитие СБП — этот сервис становится всё более востребованным. Наши партнёры получили возможность приёма безналичных платежей на базе технологии QR-кодов. В сотрудничестве с Invoice мы продолжаем работать над тем, чтобы удобный сервис СБП стал доступен как можно большему числу пользователей в разных регионах нашей страны. Клиенты уже давно привыкли к бесконтактной оплате, и благодаря СБП им не надо брать с собой пластиковую карту, волноваться о безопасности и вводить PIN-код», — сказал директор Tele2 Retail Денис Голещихин.

СБП в салонах Tele2 интегрировала компания Invoice. Для дилера это более удобно, чем прямая работа с банком. Invoice избавляет точку от необходимости вручную сверять документы и устанавливать специальное ПО, берёт на себя все технические вопросы по обслуживанию системы. Чтобы организовать приём платежей через СБП c Invoice, партнёру Tele2 потребуется только провести специальные настройки в 1С.

«CБП выгоднее и быстрее, чем классический эквайринг, а с QR-кодом от Invoice сервис стал ещё удобнее. В течение ближайших двух лет СБП станет основным каналом приёма платежей в C2B-сегменте в России. В начале года число покупок через СБП в некоторых магазинах с Invoice уже составило 60% от безналичного оборота. Помимо этого, сервис позволяет менеджменту Tele2 своевременно видеть статистику и аналитику по всем магазинам и партнёрам в одном интерфейсе», — сказал коммерческий директор Invoice Илья Агафонов.

Клиенты Tele2 могут оплачивать покупки безналичным способом с помощью QR-кодов в более чем 500 торговых точках. Проект успешно пилотировали в Рязани, Кирове, Курске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Волгограде, Перми, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке. Решение масштабируется по всей России и в скором времени охватит 1500 точек.