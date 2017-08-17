Вышел трейлер к фильму Сукачева "То, что во мне" об Алтае
Премьера самого фильма состоится осенью на Первом канале
17 августа 2017, 18:04
Трейлер к документальному фильму Гарика Сукачева появился в сети. Как сообщалось ранее, музыкант в прошлом году побывал на Алтае. Он отправился в трехнедельное путешествие на мотоцикле от Барнаула до границы с Монголией по Чуйскому тракту.
На основании этого путешествия был снят документальный фильм. Телевизионная премьера фильма состоится осенью на Первом канале.
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