Продуктовые магазины Дубая столкнулись с резким наплывом покупателей

Власти Эмиратов призывают жителей не поддаваться панике

01 марта 2026, 19:36, ИА Амител

В супермаркетах Дубая стали выстраиваться очереди — жители города на фоне напряженной обстановки предпочитают закупать продукты "с запасом". При этом речи о дефиците пока не идет: полки остаются заполненными, а поставки продолжаются в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

Онлайн-доставка у крупных торговых сетей также не приостанавливалась. Единственное изменение — увеличенное время ожидания заказов. Ретейлеры объясняют это резким ростом спроса, а не перебоями с логистикой.

Власти Эмиратов призывают жителей не поддаваться панике. В воскресенье Министерство экономики и туризма ОАЭ заявило, что страна располагает достаточными резервами продовольствия и товаров первой необходимости.

«Стратегические резервы товаров первой необходимости в стране являются надежными, всеобъемлющими и в полной мере способны удовлетворять внутренние потребности в течение длительных периодов времени», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице правительства ОАЭ в соцсети X.

В министерстве также подчеркнули, что параллельно с контролем запасов ведется мониторинг цен. Цель — не допустить спекулятивного роста стоимости продуктов и пресечь возможные попытки монополизации рынка на фоне повышенного спроса.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе. На фоне эскалации взрывы были зафиксированы в Дубае и Абу-Даби, а аэропорты ОАЭ временно прекратили работу.