55-летний житель Алтая заготовил больше трёх килограммов марихуаны и попался полиции

В Немецком районе Алтайского края полицейские изъяли марихуану у 55-летнего местного жителя, которую он заготовил у себя дома, сообщили в региональном МВД.

«Согласно заключению эксперта, изъятое является частями растения, содержащего наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой 3 килограмма 127 граммов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что свёртки с сушёным и измельчённым наркотиком мужчина хранил в курятнике и в углярке.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Сельчанину теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле задержали иностранцев с 626 свёртками героина и «синтетики».