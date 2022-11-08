67-летний житель Алтайского края получил 15 лет колонии за убийство, покушение и незаконный оборот оружия

В Алтайском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорили 67-летнего жителя Рубцовска, признанного виновным в убийстве и покушении на убийство местных жителей, а также незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Как установили следствие и суд, в мае 2021 года осуждённый вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против личности, и стал жить в доме у знакомого рубцовчанина.

Через несколько месяцев мужчины поссорились, и хозяин выгнал гостя из дома. Для разрешения конфликта в ноябре того же года пьяный злоумышленник с пистолетом приехал к дому горожанина и стал его выжидать.

«Дождавшись его прихода, он зашёл в подсобное помещение, где нанёс рукояткой огнестрельного оружия один удар, а затем произвёл два прицельных выстрела в область головы хозяина. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчина на придомовой территории встретил родственника погибшего и с целью скрыть совершённое им преступление выстрелил ему в шею», — рассказали в ведомстве.

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Рецидивисту не удалось убить свидетеля, так как последний смог оказать сопротивление, убежать и обратиться за медпомощью.

Впоследствии полицейские также выяснили, что пистолет, из которого стрелял злоумышленник, не был зарегистрирован, а самодельные боеприпасы к нему он приобрёл и хранил без специального разрешения.