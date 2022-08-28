Александр Дугин заявил, что целью убийц была именно его дочь

Российский философ и публицист Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, а не он сам. Об это заявил он в эфире Первого канал, пишет РИА Новости.

По словам Дугина, его дочь погибла за русскую, православную и державную идею.

«Всё было брошено на то, чтобы убить её, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в неё», — заявил философ.

Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, который ехал рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Рассказываем, что известно о женщине.