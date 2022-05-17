Алтайский пожарный спас косулю от стаи бродячих собак

В Республике Алтай в райцентре Улаган замначальника местной пожарной части Юрий Белеев заметил, как в тупике переулка стая собак окружила испуганную косулю, зашедшую на территорию села, пишет республиканское управление ГО и ЧС.

Юрий пришёл на выручку к парнокопытному, отогнал собак и позвал на помощь коллег. Вместе они поймали дикое животное, осмотрели косулю, всё ли с ней в порядке, а потом погрузили в машину, вывезли подальше от Улагана и отпустили.

Напомним, накануне в Барнауле французский бульдог порвал губу школьнику.