Барнаулец создал сайт вымышленной микрофинансовой организации и похищал деньги
Люди отправляли деньги в несуществующую компанию, чтобы получить прибыль
18 июля 2022, 17:15
В Алтайском крае мужчина предлагал выгодно вложить деньги в его финансовую компанию, сообщает региональная прокуратура.
«Разработал сайт, на котором разместил заведомо ложную информацию доступную неопределенному кругу лиц о выгодном вложении денег в его микрофинансовую организацию, при этом он не имел намерений на возврат полученных денег и не имел в реальности зарегистрированной кредитной организации», — рассказали в ведомстве.
На предложение откликнулись три человека — они в сумме перевели 20 000 рублей и 200 долларов. Деньгами барнаулец распорядился по своему усмотрению.
Мужчину лишили свободы условно на 1 год 8 месяцев за «мошенничество с причинением значительного ущерба» .
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