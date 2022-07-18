Барнаулец создал сайт вымышленной микрофинансовой организации и похищал деньги

В Алтайском крае мужчина предлагал выгодно вложить деньги в его финансовую компанию, сообщает региональная прокуратура.

«Разработал сайт, на котором разместил заведомо ложную информацию доступную неопределенному кругу лиц о выгодном вложении денег в его микрофинансовую организацию, при этом он не имел намерений на возврат полученных денег и не имел в реальности зарегистрированной кредитной организации», — рассказали в ведомстве.

На предложение откликнулись три человека — они в сумме перевели 20 000 рублей и 200 долларов. Деньгами барнаулец распорядился по своему усмотрению.

Мужчину лишили свободы условно на 1 год 8 месяцев за «мошенничество с причинением значительного ущерба» .