Бийчанин погиб при пожаре, охватившем два деревянных дома

В Алтайском крае в результате пожара, с которым спасатели боролись больше часа, погиб мужчина, сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло поздно вечером в Бийске на улице Сибирская. Ранее местные жители рассказали, что в огне взрывались газовые баллоны и никто из людей не погиб — всех спасли, но, как оказалось, это не так.

«Погиб мужчина 1959 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 23:40, ликвидировали открытое горение в 01:08 ночи. Огонь полностью уничтожил надворную постройку, а также пострадали два деревянных дома — крыши, стены, вещи.

Общая площадь пожара составила около 70 кв. метров. С огнем боролись 22 пожарных и шесть единиц техники.