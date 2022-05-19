Бывшего начальника миграционной службы Республики Алтай обвинили во взяточничестве

Следователи предъявили обвинение во взяточничестве бывшему начальнику миграционной службы республики Вадиму Деревягину. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, в августе и сентябре 2021 года Деревягин получал взятки от иностранцев, а взамен выдавал им вид на жительство и разрешения на работу в России. В частности мигранты помогали Деревягину строить дом в селе Озёрное Майминского района. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.

Деревягину предъявили обвинения по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в значительном размере») и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере»).

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