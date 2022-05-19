Бывшего начальника миграционной службы Республики Алтай обвинили во взяточничестве
По информации следствия, мигранты строили ему дом, для того чтобы поскорее получить нужные документы
Следователи предъявили обвинение во взяточничестве бывшему начальнику миграционной службы республики Вадиму Деревягину. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации следствия, в августе и сентябре 2021 года Деревягин получал взятки от иностранцев, а взамен выдавал им вид на жительство и разрешения на работу в России. В частности мигранты помогали Деревягину строить дом в селе Озёрное Майминского района. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей.
Деревягину предъявили обвинения по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в значительном размере») и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере»).
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Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.