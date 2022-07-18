Бывшего сотрудника Центробанка объявили в розыск из-за вымогательства и захвата заложников
Экс-менеджер пытался завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов
18 июля 2022, 11:45, Илья Звягинцев
Бывшего топ-менеджер Центробанка Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск. Его подозревают в похищении людей и вымогательстве, пишет «Коммерсант».
Правоохранители считают, что Рубинов может быть связан с похищением трех человек, включая двухлетнего ребенка.
Преступление связано с попыткой Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов.
Ранее Рубинова подозревали в махинациях. Отмечается, что он был бенефициаром ряда коммерческих банков, а также Центрального страхового общества. Эти учреждения подозревали в незаконном обналичивании средств.
Как сообщают источники «Ъ», сам Рубинов сейчас находится в Израиле.
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