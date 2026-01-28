НОВОСТИОбщество

Рубцовчанин на деньги нацпроекта закупил технику, продал знакомым и попал под статью

Сумма причиненного ущерба составила 270 тысяч рублей

28 января 2026, 12:03, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске сотрудники полиции раскрыли хищение бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Демография". Нарушение выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Рубцовский".

По данным полиции, 31-летний житель Рубцовска получил государственную субсидию на открытие офиса и оказание услуг по обслуживанию и ремонту компьютерной техники. Однако, как установили правоохранители, часть выделенных средств мужчина использовал не по назначению. На полученные деньги он приобрел оборудование, которое не планировал применять в рамках условий социальной программы.

Впоследствии приобретенную технику мужчина реализовывал через интернет-площадки бесплатных объявлений, а также продавал знакомым. Вырученные средства он тратил на личные нужды.

Для отчетности перед уполномоченными органами рубцовчанин представлял заведомо недостоверные сведения о расходовании бюджетных средств, что позволило ему незаконно получить выплату в рамках национального проекта "Демография". Сумма причиненного ущерба составила 270 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество при получении выплат".

Гость

15:00:32 28-01-2026

а почему правосудие с завязанными глазами?
оно должно смотреть четко и ясным взглядом и держать в левой руке весы а в правой меч лезвием вверх

Гость

15:30:09 28-01-2026

Гость (15:00:32 28-01-2026) а почему правосудие с завязанными глазами?оно должно смо...
Завязанные глаза у Фемиды символизируют беспристрастность правосудия и равенство всех перед законом

Гость

10:44:36 29-01-2026

Гость (15:30:09 28-01-2026) Завязанные глаза у Фемиды символизируют беспристрастност... а где телефонная трубка?

