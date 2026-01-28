Рубцовчанин на деньги нацпроекта закупил технику, продал знакомым и попал под статью
Сумма причиненного ущерба составила 270 тысяч рублей
28 января 2026, 12:03, ИА Амител
В Рубцовске сотрудники полиции раскрыли хищение бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Демография". Нарушение выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Рубцовский".
По данным полиции, 31-летний житель Рубцовска получил государственную субсидию на открытие офиса и оказание услуг по обслуживанию и ремонту компьютерной техники. Однако, как установили правоохранители, часть выделенных средств мужчина использовал не по назначению. На полученные деньги он приобрел оборудование, которое не планировал применять в рамках условий социальной программы.
Впоследствии приобретенную технику мужчина реализовывал через интернет-площадки бесплатных объявлений, а также продавал знакомым. Вырученные средства он тратил на личные нужды.
Для отчетности перед уполномоченными органами рубцовчанин представлял заведомо недостоверные сведения о расходовании бюджетных средств, что позволило ему незаконно получить выплату в рамках национального проекта "Демография". Сумма причиненного ущерба составила 270 тысяч рублей.
Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество при получении выплат".
15:00:32 28-01-2026
а почему правосудие с завязанными глазами?
оно должно смотреть четко и ясным взглядом и держать в левой руке весы а в правой меч лезвием вверх
15:30:09 28-01-2026
Гость (15:00:32 28-01-2026) а почему правосудие с завязанными глазами?оно должно смо...
Завязанные глаза у Фемиды символизируют беспристрастность правосудия и равенство всех перед законом
10:44:36 29-01-2026
Гость (15:30:09 28-01-2026) Завязанные глаза у Фемиды символизируют беспристрастност... а где телефонная трубка?