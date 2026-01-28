НОВОСТИПроисшествия

Мэр филиппинского города выжил после прямого попадания из гранатомета в машину

На градоначальника совершили покушение во время его рабочей поездки

28 января 2026, 15:06, ИА Амител

Взрыв, ударная волна / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Взрыв, ударная волна / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В филиппинском Шариф-Агуаке покушение на мэра сорвалось благодаря бронированному внедорожнику Toyota Land Cruiser, в который стреляли из гранатомета. 

Совместная операция полиции и армии привела к нейтрализации трех человек, предположительно причастных к нападению.

По словам помощника мэра, жизни градоначальника ничего не угрожает. Он уточнил, что Акмад Ампатуан во время атаки находился в пуленепробиваемом черном SUV. Обстрелу также подверглась машина охраны.

Philippine News Agency сообщает о двух сотрудниках безопасности, получивших легкие повреждения. Полиция сообщает, что злоумышленники передвигались на белом минивэне и использовали автоматическое оружие.

Это покушение стало уже третьим за последние пять лет. Мотивы нападавших остаются невыясненными.

