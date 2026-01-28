В Барнауле более 40 частных домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Специалисты планируют устранить повреждение к вечеру

В Барнауле на улице Пенаты, 7, специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм.

На время ремонтных работ отключено холодное водоснабжение в частном секторе на улице Пенаты — дома № 2–40 и 3–43, всего 43 домовладения. Также без воды остаются административные здания по адресам: улица Ломоносова, 8а, и улица Парковая, 1.

Ориентировочное время завершения работ — 20:30 28 января. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно в контакт-центре по телефонам: 500-101 и 202-200.