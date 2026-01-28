Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после коррекции ягодиц

Во время операции хирург повредил кровеносную сетку, что привело к некрозу тканей и инфаркту тазобедренной кости

28 января 2026, 14:37, ИА Амител

Россиянке грозит ампутация ног / Фото: @mash

Жительница Краснодара Анастасия* оказалась на грани ампутации ног из‑за тяжелых осложнений после косметической операции, пишет телеграм-канал Mash. Еще в 2021 году она сделала липосакцию ягодиц, которая обернулась некрозом тканей и нарушением кровотока.

История началась с рядового желания скорректировать фигуру. Девушка обратилась в клинику, чтобы убрать жировые отложения в области ягодиц. Стоимость операции составила 70 тысяч рублей — сумма соответствовала среднему рыночному ценнику того времени.

Однако уже через полгода стало очевидно, что результат далек от ожидаемого. Ягодицы потеряли форму, покрылись буграми и гематомами, а под кожей появились уплотнения.

«Когда пациентка обратилась в клинику с жалобами, врачи сначала признали ошибку и согласились провести повторную липосакцию. Однако оценив масштаб осложнений, отказались от дальнейшего вмешательства и предложили компенсацию в размере 300 тысяч рублей — эти деньги предназначались для лечения в специализированной клинике, занимающейся сложными случаями. В обмен Анастасия* подписала отказ от претензий», — говорится в публикации.

Но и в другой клинике врачи не решились на операцию. Спустя два года после первой липосакции кровоснабжение тканей оказалось серьезно нарушено. По словам адвоката пострадавшей, независимая экспертиза выявила причину трагедии — во время операции хирург повредил кровеносную сетку, что привело к некрозу тканей и инфаркту тазобедренной кости.

Анастасия* обратилась в суд. Она потребовала от клиники компенсацию в размере 4,8 миллиона рублей, включая затраты на лечение и моральную компенсацию. Клиника, в свою очередь, обвиняет пациентку в мошенничестве, ссылаясь на подписанный ею отказ от претензий и полученную денежную компенсацию.

Похожая ситуация произошла 4 января в Москве. Там из частной дерматовенерологической клиники в Токмаковом переулке скорая помощь доставила в больницу 38‑летнюю пациентку. Женщина пришла в медцентр для прохождения комплекса процедур по коррекции фигуры, но после их проведения ее состояние резко ухудшилось.

В больнице, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась. По факту происшествия ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Основная версия следствия — анафилактический шок как реакция на медицинские препараты. В настоящее время силовики ожидают заключения медицинской экспертизы о точных причинах летального исхода. Обвиняемых в деле пока нет, однако внимание следствия сосредоточено на действиях сотрудников медцентра.

Погибшая — блогер Юлия Бурцева, уроженка Самары, последние пять лет проживавшая в Италии. В Москву она прилетела на новогодние каникулы.

* Имя изменено