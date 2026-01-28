В Воронеже отец связал ребенка и спустил его с седьмого этажа

Сообщается, что до этого мужчина выпивал

28 января 2026, 15:28, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Воронеже мужчина привязал ребенка веревкой и попытался спустить с балкона многоэтажки. Инцидент был запечатлен на камеру его друзьями, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прикрепил мальчика к тросу на балконе, расположенном на седьмом этаже здания. На видеозаписи, распространившейся в Сети, зафиксировано, как он переносит ребенка через ограждение балкона и начинает его спуск, сопровождаемый смехом и комментариями товарищей.

Мальчика спустили вниз на несколько этажей, после чего вернули обратно на балкон. Правоохранительные органы уже проводят проверку.