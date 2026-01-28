НОВОСТИПроисшествия

В Воронеже отец связал ребенка и спустил его с седьмого этажа

Сообщается, что до этого мужчина выпивал

28 января 2026, 15:28, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Воронеже мужчина привязал ребенка веревкой и попытался спустить с балкона многоэтажки. Инцидент был запечатлен на камеру его друзьями, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прикрепил мальчика к тросу на балконе, расположенном на седьмом этаже здания. На видеозаписи, распространившейся в Сети, зафиксировано, как он переносит ребенка через ограждение балкона и начинает его спуск, сопровождаемый смехом и комментариями товарищей.

Мальчика спустили вниз на несколько этажей, после чего вернули обратно на балкон. Правоохранительные органы уже проводят проверку.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:35:43 28-01-2026

Спустить самого. Без веревки

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:20 28-01-2026

Гость (15:35:43 28-01-2026) Спустить самого. Без веревки...
Можно и на веревке, чуть выше плеч

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:57 28-01-2026

Гость (15:35:43 28-01-2026) Спустить самого. Без веревки... Под смех товарищей!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:29 28-01-2026

Каких только идиотов нет на свете!!!!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:51 28-01-2026

Ну не уронил же. Уже молодец.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:56 28-01-2026

не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:51:49 28-01-2026

Гость (15:57:56 28-01-2026) не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"... Может пить до такого состояния не надо?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:03:07 28-01-2026

Гость (15:57:56 28-01-2026) не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"... Может пить столько не надо просто?

  0 Нравится
Ответить
