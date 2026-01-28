В Воронеже отец связал ребенка и спустил его с седьмого этажа
Сообщается, что до этого мужчина выпивал
28 января 2026, 15:28, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Воронеже мужчина привязал ребенка веревкой и попытался спустить с балкона многоэтажки. Инцидент был запечатлен на камеру его друзьями, сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прикрепил мальчика к тросу на балконе, расположенном на седьмом этаже здания. На видеозаписи, распространившейся в Сети, зафиксировано, как он переносит ребенка через ограждение балкона и начинает его спуск, сопровождаемый смехом и комментариями товарищей.
Мальчика спустили вниз на несколько этажей, после чего вернули обратно на балкон. Правоохранительные органы уже проводят проверку.
15:35:43 28-01-2026
Спустить самого. Без веревки
15:41:20 28-01-2026
Гость (15:35:43 28-01-2026) Спустить самого. Без веревки...
Можно и на веревке, чуть выше плеч
22:22:57 28-01-2026
Гость (15:35:43 28-01-2026) Спустить самого. Без веревки... Под смех товарищей!
15:39:29 28-01-2026
Каких только идиотов нет на свете!!!!
15:44:51 28-01-2026
Ну не уронил же. Уже молодец.
15:57:56 28-01-2026
не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"
21:51:49 28-01-2026
Гость (15:57:56 28-01-2026) не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"... Может пить до такого состояния не надо?
22:03:07 28-01-2026
Гость (15:57:56 28-01-2026) не надо было пьяному папке заявлять "не хочу учить уроки"... Может пить столько не надо просто?