Авиарейс из Барнаула в Санкт‑Петербург задержан уже почти на 18 часов

Ранее в Новосибирск перенаправили два рейса из Москвы и один из Санкт‑Петербурга, которые летели в краевую столицу

28 января 2026, 17:37, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

Утром 28 января аэропорт Барнаула столкнулся с серьезными перебоями в работе — из‑за густого тумана несколько рейсов были вынуждены совершить посадку в Новосибирске.

По данным пресс‑службы Министерства транспорта Алтайского края, на аэродром Новосибирска перенаправили два рейса из Москвы авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот" и один — из Санкт‑Петербурга ("Северный Ветер"), а также задерживалось прибытие самолетов из Екатеринбурга и Новосибирска.

Причина сбоев — плотная дымка, окутавшая Барнаул ранним утром. По наблюдениям горожан, туман наблюдался повсеместно — и в центре, и на окраинах.

В Алтайском гидрометцентре пояснили, что явление вызвано выходом гребня антициклона на территорию края и прохождением верхнего теплого фронта над регионом.

Рейсы, которые прибыли с опозданием, теперь отправляются с задержкой в несколько часов. Согласно актуальным данным табло аэропорта Барнаула на 28 января, рейс Nordwind Airlines до Санкт‑Петербурга должен был вылететь в 08:50 утра, однако отправление сдвинули на 02:30. Задержка вылета составит почти 18 часов.

Рейс "Аэрофлота" до Москвы перенесли на пять с половиной часов, а самолет S7 Airlines до Москвы вылетел на семь с половиной часов позже запланированного.



