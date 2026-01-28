Сказка со вкусом. В ресторане-поэме "Живые души" покажут театральный перформанс

Камерный вечер состоится в середине февраля

Ресторан-поэма "Живые души" / Фото: Бакытжан Джебешев

Накануне Дня защитника Отечества, 19 февраля 2026 года, у барнаульцев появится повод необычно провести вечер и вспомнить мировую классику. В ресторане-поэме "Живые души" состоится театральный перформанс по мотивам известной сказки "Огниво" — формат, в котором сюжет становится частью пространства, вкуса и эмоций.

В центре внимания знакомая с детства история, переосмысленная для взрослой аудитории. В главных ролях — артисты высшей квалификационной категории Алтайского государственного театра кукол "Сказка" Екатерина Сердцева и Роман Баталов. А также представитель редких эксклюзивных украшений мировых и локальных брендов Татьяна Мандрик, художник-иллюстратор, дизайнер, автор коллекции этнических кокошников "Красные Нити. Стихии природы" Ольга Дорохова, директор по развитию торгового дома "Соцветие" Наталья Пашаева.

Начало — в 19:00. Стоимость билета — 1000 рублей. Подробности по телефону +7 (3852) 600-04.

Театральный перформанс / Иллюстрации предоставлены организаторами

Ресторан-поэма "Живые души"

Барнаул, ул. Гоголя, 46а

