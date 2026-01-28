Автоцентр АНТ в Барнауле объявил спеццены на бестселлеры Omoda и Jaecoo до конца января

Дилерский центр предоставляет полный цикл обслуживания автомобилей

Omoda в Автоцентре АНТ / Фото: Максим Свинцов

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер брендов Omoda & Jaecoo ("Омода и Джейку") в Алтайском крае. Работу здесь выстроили так, чтобы клиентам было удобно – от покупки машины до регулярного сервисного обслуживания. В дилерском центре помогают с выбором оригинальных запчастей, оформлением страхования и кредитов, а при необходимости – дополнительных сервисов, включая помощь на дороге. Весь цикл владения личным транспортом – в одном месте и по приятному сценарию.

Только до 31 января 2026 года на новые автомобили Omoda & Jaecoo действуют специальные цены. Так, стартовая стоимость футуристичного кроссовера Omoda C5 начинается от 1 999 000 руб. Технологичные кроссоверы Jaecoо доступны от 2 399 000 руб.

Выбор автомобиля

Автоцентр АНТ находится на Павловском тракте, 249д – в удобной локации Индустриального района, рядом с ТРЦ "Европа".

Знакомство со стильными кроссоверами начинается в современном просторном шоуруме, где все предусмотрено для комфортного визита: представлен полный модельный ряд Omoda и Jaecoo, удобные клиентские зоны с мягкой мебелью и кофейная зона, зона выдачи автомобиля.

Следующий шаг – тест-драйв. Пробная поездка проходит в двух вариантах на выбор: с сопровождением менеджера или самостоятельно. Клиенты любят такой формат за возможность почувствовать машину в движении, оценить посадку и комфорт, а также понять, насколько конкретная модель подходит под ежедневные маршруты и привычный стиль вождения.

Если автомобиль пришелся по вкусу, в Автоцентре АНТ оперативно помогут оформить покупку и подберут условия под конкретного клиента. Дополнительно предлагают приятные бонусы и подарки.

Шоурум, клиентские зоны, ресепшен в Автоцентре АНТ / Фото: Максим Свинцов

Сервисное обслуживание

После сделки общение с дилером не заканчивается. В Автоцентре АНТ клиенты регулярно проходят сервисное обслуживание. Опытные мастера выполняют необходимый комплекс работ, а обслуживание организовано так, чтобы у владельца оставалось минимум забот.

Специалист осматривает автомобиль и подготавливает его к обслуживанию. За клиентом закрепляют персонального мастера-консультанта: достаточно передать ключи, после чего можно отдохнуть в клиентской зоне. На выполненные работы и оригинальные запчасти дилер предоставляет гарантию.

Сервис Автоцентра АНТ / Фото: Максим Свинцов

Полюбившиеся автомобили

В Автоцентре АНТ огромный выбор современных автомобилей. В 2025 году здесь представили яркие модели: бестселлер – обновленные Omoda С5 и Jaecoo J7, а также флагман – Omoda C7.

Обновленный Omoda C5 сохранил основные черты "младшего брата". Внешность кроссовера освежили за счет новой решетки радиатора, яркой цветовой палитры и элегантных 18-дюймовых легкосплавных дисков, которые добавили облику выразительности и современности. Модель сочетает футуристичный дизайн с практичным оснащением. В числе особенностей – спортивные передние кресла, два экрана по 10,25 дюйма с высоким разрешением, набор зимних опций, электронные помощники и шесть режимов движения, адаптированных под разные дорожные условия. Предусмотрены два варианта силовых установок: двигатель 1.5T мощностью 147 л.с. с передним приводом и вариатором CVT9, а также мотор 1.6T 150 л. с. в сочетании с полным приводом и роботизированной коробкой DCT7.

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Максим Свинцов

Футуристичный дизайн и функциональность кроссовера, динамичный силуэт, X-образная решетка, выразительная графика ходовых огней в виде молнии – Omoda C7 легко узнать на дороге. Внутри – просторный салон, продуманная эргономика, 15,6-дюймовый парящий экран 2,5К, спортивные сиденья, интеллектуальный полный привод и панорамный обзор 540 градусов. Беспроводная зарядка 50 Вт и мультимедиа дополняют список технологий, которые делают поездки комфортными. Под капотом Omoda C7 – двигатель 1.6T (150 л.с.). Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,4 секунды и расходует всего до 7,5 л на 100 км в смешанном цикле. Работает в паре с роботизированной коробкой.

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Jaecoo J7 Limited Edition – это выразительный дизайн и продуманное пространство для комфортных поездок. В салоне – сиденья с боковой поддержкой и вентиляцией, центральное место занимает 13,2-дюймовый дисплей с четким изображением и восьмиядерным процессором. Кроссовер оснащен турбированным двигателем 1,5 л мощностью 147 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач 6DCT. Такое сочетание расходует до 9,3 л в городе и 6,4 л – на трассе. Клиренс 186 мм позволяет уверенно чувствовать себя на неровных покрытиях.

В модели предусмотрены Apple CarPlay* и Android Auto*, зарядка для смартфона мощностью 50 Вт с функцией охлаждения и ламинированное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией, проекционный дисплей и аудиосистема премиум-класса с шестью динамиками.

Jaecoo J7 LE в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Приходите на тест-драйв модельного ряда Omoda & Jaecoo, выберите кроссовер, который подойдет именно вам.

Иллюстрация предоставлена Автоцентром АНТ

Автоцентр АНТ

Барнаул, Павловский тракт, 249 Д (рядом с ТРЦ "Европа")

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00

ООО АНТ 2000

