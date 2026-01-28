Якутские фермеры слепили скульптуру лошади из навоза

Авторами инсталляции стали два родных брата

В якутском поселении Уолба братья Боппосовы, известные народные умельцы, создали символ года по восточному календарю — лошадь — из коровьего навоза. Как сообщил РИА Новости Иван Боппосов, работа над скульптурой немного задержалась из-за нехватки материала, который был необходим для утепления коровника.

Братья уже более десяти лет создают из навоза фигуры, представляющие символ наступающего года. В 2022-м Михаил Боппосов сообщил агентству, что за прошедшие годы им удалось изготовить все 12 символов восточного календаря. В создании двухметрового механизированного кролика, умеющего играть на барабане, ему помогали братья Иван и Иннокентий.

В 2023 году в социальных сетях распространились слухи о том, что Михаил, автор знаменитых скульптур, не сможет создать новый символ года из-за онкологического заболевания. Сам мастер подтвердил, что проходит курс лечения, однако агентству назвал другую причину. В декабре 2023 года дракона создал Иннокентий.