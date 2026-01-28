Якутские фермеры слепили скульптуру лошади из навоза
Авторами инсталляции стали два родных брата
28 января 2026, 16:34, ИА Амител
В якутском поселении Уолба братья Боппосовы, известные народные умельцы, создали символ года по восточному календарю — лошадь — из коровьего навоза. Как сообщил РИА Новости Иван Боппосов, работа над скульптурой немного задержалась из-за нехватки материала, который был необходим для утепления коровника.
Братья уже более десяти лет создают из навоза фигуры, представляющие символ наступающего года. В 2022-м Михаил Боппосов сообщил агентству, что за прошедшие годы им удалось изготовить все 12 символов восточного календаря. В создании двухметрового механизированного кролика, умеющего играть на барабане, ему помогали братья Иван и Иннокентий.
В 2023 году в социальных сетях распространились слухи о том, что Михаил, автор знаменитых скульптур, не сможет создать новый символ года из-за онкологического заболевания. Сам мастер подтвердил, что проходит курс лечения, однако агентству назвал другую причину. В декабре 2023 года дракона создал Иннокентий.
16:41:34 28-01-2026
Вот уж во истину, из го...на и палок.
22:47:28 28-01-2026
Гость (16:41:34 28-01-2026) Вот уж во истину, из го...на и палок.... Незачет, лошадь надо из лошадиного ваять а не из коровьего, причем коровы то??
10:07:32 29-01-2026
гость (22:47:28 28-01-2026) Незачет, лошадь надо из лошадиного ваять а не из коровьего, ...
Сразу видно, что вы городской житель
23:04:37 28-01-2026
Гость (16:41:34 28-01-2026) Вот уж во истину, из го...на и палок.... Это известный якутский скульптор Боппосов
20:57:30 28-01-2026
креативненько!!!
21:55:22 28-01-2026
Эта новость уже была.
00:31:31 29-01-2026
Дендро-фекальный метод - от души.