НОВОСТИОбщество

Якутские фермеры слепили скульптуру лошади из навоза

Авторами инсталляции стали два родных брата

28 января 2026, 16:34, ИА Амител

Лошадь в огне / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru
Лошадь в огне / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В якутском поселении Уолба братья Боппосовы, известные народные умельцы, создали символ года по восточному календарю — лошадь — из коровьего навоза. Как сообщил РИА Новости Иван Боппосов, работа над скульптурой немного задержалась из-за нехватки материала, который был необходим для утепления коровника.

Братья уже более десяти лет создают из навоза фигуры, представляющие символ наступающего года. В 2022-м Михаил Боппосов сообщил агентству, что за прошедшие годы им удалось изготовить все 12 символов восточного календаря. В создании двухметрового механизированного кролика, умеющего играть на барабане, ему помогали братья Иван и Иннокентий.

В 2023 году в социальных сетях распространились слухи о том, что Михаил, автор знаменитых скульптур, не сможет создать новый символ года из-за онкологического заболевания. Сам мастер подтвердил, что проходит курс лечения, однако агентству назвал другую причину. В декабре 2023 года дракона создал Иннокентий.

Китайский Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E amic.ru

Какого числа будет китайский Новый год в 2026-м и как принято его отмечать?

Красная Огненная Лошадь станет покровительницей года лишь в феврале
НОВОСТИОбщество

инициативы Новый год

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:41:34 28-01-2026

Вот уж во истину, из го...на и палок.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:47:28 28-01-2026

Гость (16:41:34 28-01-2026) Вот уж во истину, из го...на и палок.... Незачет, лошадь надо из лошадиного ваять а не из коровьего, причем коровы то??

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:32 29-01-2026

гость (22:47:28 28-01-2026) Незачет, лошадь надо из лошадиного ваять а не из коровьего, ...
Сразу видно, что вы городской житель

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:04:37 28-01-2026

Гость (16:41:34 28-01-2026) Вот уж во истину, из го...на и палок.... Это известный якутский скульптор Боппосов

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...................

20:57:30 28-01-2026

креативненько!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:55:22 28-01-2026

Эта новость уже была.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:31:31 29-01-2026

Дендро-фекальный метод - от души.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров