Зоопарк "Лесная сказка" начал прием заявок на конкурс чучел Масленицы

28 января 2026, 08:15, ИА Амител

Масленица / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" начал прием заявок на участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы. К участию приглашают всех желающих – как отдельных авторов, так и коллективы, при этом возрастных ограничений для участников не предусмотрено.

Как сообщили в зоопарке, конкурсные чучела должны соответствовать ряду условий. Высота работы должна быть не менее полутора метров, само чучело – выполнено в позитивном ключе и в соответствии с традициями праздника, в том числе без изображения лица. Обязательное требование – использование только натуральных материалов, которые при сжигании не дают едкого запаха, черного дыма и копоти. Также участникам необходимо предусмотреть возможность установки чучела на площадке или в сугробе.

Заявки на участие принимаются до 21 февраля 2026 года включительно. Подать их можно по телефону 8 (3852) 99-62-62, а также через мессенджеры Max и Telegram по номеру 8-983-554-58-16. В заявке нужно указать фамилию, имя и отчество участника либо название коллектива, а также контактный номер телефона.

Доставку чучел участники осуществляют самостоятельно 22 февраля 2026 года до 11:30 по адресу: улица Энтузиастов, 12, ориентир – главная сцена парка. Награждение победителей и всех участников конкурса состоится в этот же день в 14:00 на главной сцене парка, а сожжение чучела Масленицы запланировано на 15:00.

Организаторы отмечают, что все участники конкурса получат памятные подарки от "СуперЛенты". За второе и третье места предусмотрены ценные призы, а победителя наградят главным призом от директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева.

