Юная россиянка от скуки выдумала собственное похищение

Она позвонила в полицию и сообщила, что ее в неизвестном направлении увез таксист

28 января 2026, 17:34, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В городе Железногорске Красноярского края 12-летняя ученица школы инсценировала собственное похищение. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mаsh.

По информации, предоставленной каналом, школьница придумала историю о похищении с участием водителя такси, преследуя цель выяснить, насколько оперативно отреагируют правоохранители. Со слезами на глазах она позвонила в отделение полиции и заявила, что ее якобы насильно удерживают в каком-то подвальном помещении, и она не может определить, где находится.

Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге. Совместно с волонтерами в течение нескольких часов они проводили поисковые мероприятия, осматривая гаражные комплексы и подвалы в надежде найти пропавшую девочку. В конечном итоге выяснилось, что все это время она находилась в своем доме. Прибывшим на место полицейским она призналась, что ей стало скучно, и она таким образом решила развлечься.

В настоящее время специалисты отдела по делам несовершеннолетних проводят работу со школьницей. Ее родителям может быть вменена административная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка.