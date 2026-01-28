Юная россиянка от скуки выдумала собственное похищение
Она позвонила в полицию и сообщила, что ее в неизвестном направлении увез таксист
28 января 2026, 17:34, ИА Амител
В городе Железногорске Красноярского края 12-летняя ученица школы инсценировала собственное похищение. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mаsh.
По информации, предоставленной каналом, школьница придумала историю о похищении с участием водителя такси, преследуя цель выяснить, насколько оперативно отреагируют правоохранители. Со слезами на глазах она позвонила в отделение полиции и заявила, что ее якобы насильно удерживают в каком-то подвальном помещении, и она не может определить, где находится.
Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге. Совместно с волонтерами в течение нескольких часов они проводили поисковые мероприятия, осматривая гаражные комплексы и подвалы в надежде найти пропавшую девочку. В конечном итоге выяснилось, что все это время она находилась в своем доме. Прибывшим на место полицейским она призналась, что ей стало скучно, и она таким образом решила развлечься.
В настоящее время специалисты отдела по делам несовершеннолетних проводят работу со школьницей. Ее родителям может быть вменена административная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
19:00:10 28-01-2026
"Ее родителям может быть вменена административная ответственность.."
Сто рублей штрафа и "А-яй-яй"?
19:25:02 28-01-2026
Заберите у детей телефоны, купите им книжки
20:19:14 28-01-2026
Гость (19:25:02 28-01-2026) Заберите у детей телефоны, купите им книжки... Розги. Только розги. И только пороть на конюшне. Сначала мамаш, потом выводок.
20:19:36 28-01-2026
Гость (19:25:02 28-01-2026) Заберите у детей телефоны, купите им книжки... Толку-то? Они не умеют читать.
22:45:00 28-01-2026
Гость (20:19:36 28-01-2026) Толку-то? Они не умеют читать. ... Устав в упоре лежа учится быстро, человек дело про розги говорит, ко второму сеансу алфавит и русский и еще какой-нибудь осилит.
07:55:44 29-01-2026
