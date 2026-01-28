Из-за погодных условий в столице края не смогли приземлиться самолеты

28 января 2026, 11:15, ИА Амител

Утренний туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул в ночь на 28 января вновь окутался загадочной и тревожной дымкой. Плотный туман, вызванный перепадами температур, внес коррективы в работу авиации: несколько рейсов, следовавших в краевую столицу, были вынуждены уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Как только метеоусловия позволят, воздушные суда сразу направят в Барнаул.

Морозной обещает быть и следующая ночь в крае. Впрочем, есть надежда, что это последние 20-градусные морозы, которые нас терзают. Согласно прогнозам, в ближайшие две недели температура воздуха будет колебаться в пределах от -5 до -18 градусов.