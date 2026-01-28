НОВОСТИЭкономика

Американский миллиардер Рэй Далио предупредил, что старый мировой порядок трещит по швам

У мировой системы остается лишь два возможных сценария развития

28 января 2026, 12:13, ИА Амител

Планета Земля в огне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Американский инвестор-миллиардер Рэй Далио заявил, что привычный мировой порядок входит в фазу открытого слома. По его словам, США и глобальная система в целом приближаются к переходу от стадии предварительного разрушения к стадии прямого крушения устоявшихся порядков в рамках так называемого Большого цикла.

Далио отмечает, что государства оказались перегружены долгами, при этом разрыв в доходах и ценностях между различными группами общества стремительно растет. Экономические потрясения, по его оценке, усиливают социальное и политическое напряжение, а эмиссия денег не приводит к росту продуктивных инвестиций и реальной экономики.

Финансист также указывает на рост популизма и поляризации, которые вытесняют умеренные политические силы. Одновременно падает доверие к медиа и общественным институтам, а накопленное напряжение все чаще начинает выходить за пределы публичных дискуссий и проявляться в реальном насилии.

По мнению Рэя Далио, у мировой системы остается лишь два возможных сценария развития. Первый – это болезненные, но объединяющие реформы, способные стабилизировать ситуацию. Второй – силовая перестройка существующего порядка через масштабный кризис и конфликты, если договориться и провести изменения мирным путем не удастся.

Ранее Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о введении пошлин в размере 25% для любых государств, ведущих торговые отношения с Ираном.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

12:40:32 28-01-2026

Ну сам поди сидит и ломает мировой порядок от безделья.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:11 28-01-2026

Посмотрите что с ценами на золото, серебро, платину, другие металлы, электронику.
Похоже, планету накрывает гиперинфляция.
Это не золото дорожает, это деньги дешевеют.
Серебро за 3 года в 5 раз подорожало В ДОЛЛАРАХ. Золото в 2,5 раза. И особенно рост ускорился в последний месяц, от 10 до 30% с начала января металлы подорожали.
Закупаться золотом или уже поздно, вот в чем вопрос?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:43 28-01-2026

а был ли "порядок", если бадрак кругом... те же штаты и разжигают...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:58 28-01-2026

Гость (13:25:43 28-01-2026) а был ли "порядок", если бадрак кругом... те же штаты и разж... Был ИХ порядок, выгодный ИМ, ИХ правила.
В рамках неоколониализма, в рамках их золотого миллиарда и семи их обслуживающих миллиардов.

  1 Нравится
Ответить
