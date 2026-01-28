Американский миллиардер Рэй Далио предупредил, что старый мировой порядок трещит по швам

У мировой системы остается лишь два возможных сценария развития

28 января 2026, 12:13, ИА Амител

Планета Земля в огне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский инвестор-миллиардер Рэй Далио заявил, что привычный мировой порядок входит в фазу открытого слома. По его словам, США и глобальная система в целом приближаются к переходу от стадии предварительного разрушения к стадии прямого крушения устоявшихся порядков в рамках так называемого Большого цикла.

Далио отмечает, что государства оказались перегружены долгами, при этом разрыв в доходах и ценностях между различными группами общества стремительно растет. Экономические потрясения, по его оценке, усиливают социальное и политическое напряжение, а эмиссия денег не приводит к росту продуктивных инвестиций и реальной экономики.

Финансист также указывает на рост популизма и поляризации, которые вытесняют умеренные политические силы. Одновременно падает доверие к медиа и общественным институтам, а накопленное напряжение все чаще начинает выходить за пределы публичных дискуссий и проявляться в реальном насилии.

По мнению Рэя Далио, у мировой системы остается лишь два возможных сценария развития. Первый – это болезненные, но объединяющие реформы, способные стабилизировать ситуацию. Второй – силовая перестройка существующего порядка через масштабный кризис и конфликты, если договориться и провести изменения мирным путем не удастся.

