Родители останавливаются у нового входа в школу Власихи, создавая помехи для других авто
Несмотря на установленные дорожные знаки, водители продолжают игнорировать требования ПДД
28 января 2026, 09:15, ИА Амител
Жители Власихи пожаловались на опасную ситуацию у нового входа в школу № 98, где родители регулярно останавливаются и паркуются в зоне действия знаков "Остановка запрещена", создавая помехи для движения транспорта и угрозу безопасности детей.
Как сообщил участник Telegram-канала "Инцидент Барнаул" Андрей, автомобилисты не только высаживают школьников у нового входа, но и подолгу стоят в ожидании детей. Из-за этого проезд на участке сильно затруднен, а в часы пик возникает повышенная опасность для самих учеников, которые вынуждены выходить на проезжую часть.
По словам очевидцев, несмотря на установленные дорожные знаки, водители продолжают игнорировать требования ПДД. При этом всего в 200 метрах от школы есть разрешенное и более безопасное место, где можно остановиться и дождаться ребенка.
Жители отмечают, что подобное поведение может привести к серьезным последствиям, и призывают родителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности собственных детей у нового входа в школу.
09:55:35 28-01-2026
Гайцы - они такие гайцы...
Вместо того, чтобы регулировать и обеспечивать безопасность дорожного движения (их прямая обязанность), они непонятно где и чем заняты...
Устроить рейд возле школ и разгонять нерадивых родителей-водятлов с выписыванием штрафов в зоне запрета ОСТАНОВКИ - всё решится само-собой...
Но нет. Воз и ныне там.. ((
10:05:25 28-01-2026
Зимой расчищаем снег и делаем зимнюю стихийную стояночку. Цена вопроса трактор на час. Не благодарите.
11:17:50 28-01-2026
Гость (10:05:25 28-01-2026) Зимой расчищаем снег и делаем зимнюю стихийную стояночку. Це... И не думали благодарить
10:16:27 28-01-2026
На Ядринцева у школа №13 на дороге встают, там и так по улице уже местами не разъехаться, а тут еще машины ставят что не проехать.
10:43:03 28-01-2026
Такая ситуация с остановками возле любой школы города, если выход школы на дорогу.
Толку нет объяснять.
10:45:54 28-01-2026
загляните как-нить вечерком на Инициативную.....
11:05:56 28-01-2026
Если бы только здесь!!!
11:46:45 28-01-2026
Дитачка же лишние 20 метров пройти не сможет. Заблудится, потеряется, травмируется психологически!
12:58:40 28-01-2026
своих детей прям в класс готовы завозить. Дитачка же не дойдет сам...
14:24:49 28-01-2026
Данная проблема возле Детского сада №202. Каждый вечер... Горе-родители забивают 2 крайние полосы...
Невозможно проехать
14:59:43 28-01-2026
Гость (14:24:49 28-01-2026) Данная проблема возле Детского сада №202. Каждый вечер... Го... где находится этот дс?
15:31:30 28-01-2026
Гость (14:59:43 28-01-2026) где находится этот дс?... Поток, Титова 28
14:53:55 28-01-2026
вопрос решается определением детей в школу по месту жительства, а не престижности и прочего. 42,22 и прочие..дворы забиты повозками родаков, везущих со всех выселок своих детей
16:42:15 28-01-2026
Гость (14:53:55 28-01-2026) вопрос решается определением детей в школу по месту жительст... Престижность барнаульских школ очень надумана!
20:14:35 28-01-2026
Гость (16:42:15 28-01-2026) Престижность барнаульских школ очень надумана! ...
"Престижность" зависит от учителей. А те, кто этот престиж создавал и поддерживал или уже давно на пенсии или разбежались, плюнув на то, что сейчас в школе творится. Был как-то в одной очень уж "престижной" школе. Это просто ужас тихий. Базарные торговки бывают культурнее и умнее.
15:07:56 28-01-2026
кого растят эти люди? нас в 1 класс привели на 1 сентября, показали дорогу и дальше сами. даже стремно было, если кого- то привели в школу! а сейчас боятся, что дитятко заблудится, потому завозят прямо на территорию школы к крыльцу? не понимаю такого, честно. и быдлячества на дорогах тоже.
18:57:18 28-01-2026
Школа должна быть в шаговой доступности. Запретить принимать в школы детей из других районов. Пусть в Сибирской долине в школу пешком ходят.