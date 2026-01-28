Родители останавливаются у нового входа в школу Власихи, создавая помехи для других авто

Несмотря на установленные дорожные знаки, водители продолжают игнорировать требования ПДД

28 января 2026, 09:15, ИА Амител

Жители Власихи пожаловались на опасную ситуацию у нового входа в школу № 98, где родители регулярно останавливаются и паркуются в зоне действия знаков "Остановка запрещена", создавая помехи для движения транспорта и угрозу безопасности детей.

Как сообщил участник Telegram-канала "Инцидент Барнаул" Андрей, автомобилисты не только высаживают школьников у нового входа, но и подолгу стоят в ожидании детей. Из-за этого проезд на участке сильно затруднен, а в часы пик возникает повышенная опасность для самих учеников, которые вынуждены выходить на проезжую часть.

По словам очевидцев, несмотря на установленные дорожные знаки, водители продолжают игнорировать требования ПДД. При этом всего в 200 метрах от школы есть разрешенное и более безопасное место, где можно остановиться и дождаться ребенка.

Жители отмечают, что подобное поведение может привести к серьезным последствиям, и призывают родителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности собственных детей у нового входа в школу.

Ранее в Республике Алтай автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку.