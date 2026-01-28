Жительница Бийска украла телефон у спящего водителя и была поймана полицейскими

Похищенное устройство злоумышленница продала, а деньги потратила

28 января 2026, 16:17, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске полицейские раскрыли кражу смартфона из автомобиля, хозяин которого уснул после короткого разговора с незнакомкой, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

В отдел полиции "Приобский" обратился 39-летний житель города. Он рассказал, что находился в салоне своей иномарки, когда к нему подошла женщина и попросила закурить. Мужчина поделился сигаретой, немного пообщался с незнакомкой, а затем задремал. Проснувшись, он обнаружил пропажу мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя ранее судимая жительница Бийска. Женщина призналась, что после первого разговора вернулась к автомобилю под предлогом попросить еще сигарету. Увидев, что водитель спит, она осмотрела салон, забрала смартфон и скрылась. Похищенное устройство злоумышленница продала, а деньги потратила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Рубцовске мужчина украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности. На суде он признал вину и искренне раскаялся.