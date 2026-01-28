Хотевший убить жену россиянин случайно задушил ее близкую подругу

Мужчина караулил супругу, но никак не мог поймать, и в порыве гнева похитил первую попавшуюся женщину

28 января 2026, 14:42, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

В Иркутске мужчина на протяжении нескольких месяцев подвергал свою жену жестокому обращению, а после ее бегства захватил в заложники и лишил жизни близкую знакомую супруги.

Согласно информации телеграм-канала "База", незадолго до трагических событий женщина оставила мужа, забрав с собой их общего семилетнего ребенка. Причиной ухода послужило непрекращающееся домашнее насилие: побои, угрозы с применением холодного оружия и унижения. Жительница Иркутска нашла убежище в приюте "Оберег", созданном для женщин, оказавшихся в аналогичных обстоятельствах. Представители организации сообщили в правоохранительные органы о фактах насилия. Узнав об этом, муж пришел в бешенство.

Некоторое время он дежурил рядом с приютом, надеясь встретить жену. Не дождавшись, силой захватил первую попавшуюся под руку женщину и под угрозой убийства затащил ее в свою квартиру. По трагическому стечению обстоятельств заложница оказалась подругой супруги злоумышленника, также являвшейся подопечной "Оберега".

К дому преступника прибыли сотрудники служб экстренного реагирования и правоохранительных органов. В течение нескольких часов они вели переговоры, пытаясь убедить его освободить заложницу. Около половины третьего ночи мужчина вышел из квартиры, сдавшись полицейским, и признался в том, что задушил женщину.