75 беспилотников было сбито силами ВС РФ за сутки

Больше всего — над Краснодарским краем

28 января 2026, 13:39, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В течение минувшей ночи российскими средствами ПВО было предотвращено проникновение и нейтрализовано 75 украинских беспилотников авиационного типа. По информации Министерства обороны РФ, отражение атаки произошло над территориями ряда регионов страны, а также над водами Черного и Азовского морей.

Основная часть вражеских дронов была сбита над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 единицы). В районе акватории Черного моря уничтожено шесть беспилотных аппаратов, над Белгородской областью — пять, над Астраханской областью — четыре. В Курской области и над Азовским морем сбито по три дрона. Над Воронежской и Брянской областями поражено по два БПЛА, над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями — по одному беспилотнику.