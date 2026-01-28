Многодетной матери вместо операции на груди сделали пластику ягодиц

Клиника должна выплатить ей компенсацию

Любовь Лауфер / Фото предоставлено героиней для "КП-Новосибирск"

Новосибирский суд удовлетворил иск многодетной москвички Любови Лауфер, которая обвинила пластического хирурга в халатности. Женщина прилетела в Сибирь для липофилинга груди, но вместо этого ей вкачали огромное количество жира в ягодицы, что привело к осложнениям и физическим страданиям, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам пациентки, она обратилась к хирургу, который ранее успешно удалил ей грудные импланты. Однако вечером перед операцией ей сообщили, что процедуру проведет другой врач. Любовь согласилась и дополнительно попросила остатки жира ввести в ягодицы для коррекции. В результате ей вкачали около двух литров жира вместо необходимых 200 граммов.

«Я проснулась с попой Кардашьян! Я даже сидеть не могла из-за боли», — рассказала женщина.

После операции ее состояние было настолько тяжелым, что ее поместили в палату интенсивной терапии, а на следующий день выписали без компрессионного белья. Вернувшись в Москву, она услышала от столичных врачей, что ее тело было сильно деформировано.

Суд обязал клинику выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 159 тысяч рублей за судебную экспертизу. Сама операция обошлась Любови в 400 тысяч рублей.

