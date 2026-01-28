Многодетной матери вместо операции на груди сделали пластику ягодиц
Клиника должна выплатить ей компенсацию
28 января 2026, 16:47, ИА Амител
Новосибирский суд удовлетворил иск многодетной москвички Любови Лауфер, которая обвинила пластического хирурга в халатности. Женщина прилетела в Сибирь для липофилинга груди, но вместо этого ей вкачали огромное количество жира в ягодицы, что привело к осложнениям и физическим страданиям, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам пациентки, она обратилась к хирургу, который ранее успешно удалил ей грудные импланты. Однако вечером перед операцией ей сообщили, что процедуру проведет другой врач. Любовь согласилась и дополнительно попросила остатки жира ввести в ягодицы для коррекции. В результате ей вкачали около двух литров жира вместо необходимых 200 граммов.
«Я проснулась с попой Кардашьян! Я даже сидеть не могла из-за боли», — рассказала женщина.
После операции ее состояние было настолько тяжелым, что ее поместили в палату интенсивной терапии, а на следующий день выписали без компрессионного белья. Вернувшись в Москву, она услышала от столичных врачей, что ее тело было сильно деформировано.
Суд обязал клинику выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 159 тысяч рублей за судебную экспертизу. Сама операция обошлась Любови в 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара грозит ампутация ног после коррекции ягодиц. Во время операции хирург повредил кровеносную сетку, что привело к некрозу тканей и инфаркту тазобедренной кости.
И тут всё через ж...
Ну хирургу виднее, куда вкачивать надо.
Цыганка?
Жопу с титьками перепутали?
И она, непременно, сливает такую интимную информацию с фото и фио 🤦 Многодетные дети, наверное, счастливы от такого.
Гость (22:15:54 28-01-2026) И она, непременно, сливает такую интимную информацию с фото ... если мозгов нет
Она и так, многодетная. Нафига ещё привлекать к себе половое внимание?)))
Доктор решил многодетной матери оставить грудь в покое, для следующих родов... Жир в ягодицах ей мешает, так же будет и с грудью...
У многодетной матери сть средства на ЭТО ВСЁ?
Что-то мне подсказывает, что информация неполная. Это что за доктор, который перепутал попу с грудью. Что-то там не так. Некачественно сделал операцию - верю. Но так перепутать. Да там бы иск рисовался в миллионных цифрах.