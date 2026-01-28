НОВОСТИПроисшествия

Многодетной матери вместо операции на груди сделали пластику ягодиц

Клиника должна выплатить ей компенсацию

28 января 2026, 16:47, ИА Амител

Любовь Лауфер / Фото предоставлено героиней для "КП-Новосибирск"
Новосибирский суд удовлетворил иск многодетной москвички Любови Лауфер, которая обвинила пластического хирурга в халатности. Женщина прилетела в Сибирь для липофилинга груди, но вместо этого ей вкачали огромное количество жира в ягодицы, что привело к осложнениям и физическим страданиям, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам пациентки, она обратилась к хирургу, который ранее успешно удалил ей грудные импланты. Однако вечером перед операцией ей сообщили, что процедуру проведет другой врач. Любовь согласилась и дополнительно попросила остатки жира ввести в ягодицы для коррекции. В результате ей вкачали около двух литров жира вместо необходимых 200 граммов.

«Я проснулась с попой Кардашьян! Я даже сидеть не могла из-за боли», — рассказала женщина.

После операции ее состояние было настолько тяжелым, что ее поместили в палату интенсивной терапии, а на следующий день выписали без компрессионного белья. Вернувшись в Москву, она услышала от столичных врачей, что ее тело было сильно деформировано.

Суд обязал клинику выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 159 тысяч рублей за судебную экспертизу. Сама операция обошлась Любови в 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара грозит ампутация ног после коррекции ягодиц. Во время операции хирург повредил кровеносную сетку, что привело к некрозу тканей и инфаркту тазобедренной кости.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:50:47 28-01-2026

И тут всё через ж...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:43 28-01-2026

Ну хирургу виднее, куда вкачивать надо.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:56 28-01-2026

Цыганка?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:07 28-01-2026

Жопу с титьками перепутали?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:54 28-01-2026

И она, непременно, сливает такую интимную информацию с фото и фио 🤦 Многодетные дети, наверное, счастливы от такого.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:14 29-01-2026

Гость (22:15:54 28-01-2026) И она, непременно, сливает такую интимную информацию с фото ... если мозгов нет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

22:19:27 28-01-2026

Она и так, многодетная. Нафига ещё привлекать к себе половое внимание?)))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:56 29-01-2026

Доктор решил многодетной матери оставить грудь в покое, для следующих родов... Жир в ягодицах ей мешает, так же будет и с грудью...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:13:07 29-01-2026

У многодетной матери сть средства на ЭТО ВСЁ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:59:07 29-01-2026

Что-то мне подсказывает, что информация неполная. Это что за доктор, который перепутал попу с грудью. Что-то там не так. Некачественно сделал операцию - верю. Но так перепутать. Да там бы иск рисовался в миллионных цифрах.

  0 Нравится
Ответить
