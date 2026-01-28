НОВОСТИОбщество

Московский суд запретил объявления о сдаче квартир только славянам

На популярном сайте объявлений появилось предложение по квартире, где предпочтение отдавалось "арендаторам славянской национальности"

28 января 2026, 14:19, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Савеловский районный суд Москвы вынес решение о запрете объявлений, в которых арендодатели отдают предпочтение "арендаторам славянской национальности". Об этом сообщили в суде РИА Новости.

Инцидент связан с размещением объявления о сдаче квартиры на улице Артюхиной в Москве. Информация появилась как на популярном сайте объявлений, так и в одном из Telegram‑каналов. В тексте прямо указывалось, что жилье предлагается арендаторам славянской национальности.

«Суд установил, что подобное условие носит дискриминационный характер и прямо противоречит законодательству РФ — дискриминация по национальному признаку запрещена законом. По итогам рассмотрения дела суд признал информацию, размещенную по соответствующим интернет‑адресам, запрещенной к распространению на территории России», — говорится в публикации.

Он обязал Роскомнадзор включить указанные сетевые адреса в единый реестр доменных имен — это позволит идентифицировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в РФ информацию. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать фонд помощи ипотечникам-должникам. В первую очередь, новое ведомство могло бы выдавать им средства на аренду жилья.

Мимопроходящий

14:36:04 28-01-2026

пусть савеловский судья сдаст квартиру цыганам и потом удивится. Характер у них дискриминационный, ага...

Avatar Picture
Гость

14:41:35 28-01-2026

Его хата - кто ему нравится тому он и сдаёт.
Вот к примеру мужик жену выбирает - а на него другие бабы в суд подадут за то что он их не выбрал, ведь они тоже бабы. И мужики тоже подадут, ибо дискриминация по половому признаку получается.
Полная аналогия.

Avatar Picture
Гость

16:50:55 28-01-2026

Гость (14:41:35 28-01-2026) Его хата - кто ему нравится тому он и сдаёт.Вот к пример... Нет не аналогия. Выбирать-то никто не запрещает, а публично писать "женюсь только на худой" - нельзя.
При этом полный человек может похудеть, а вот национальность сменить - никак не может. Нельзя обвинять человека в том, что от него не зависит.

Avatar Picture
Гость

19:42:09 28-01-2026

Гость (16:50:55 28-01-2026) Нет не аналогия. Выбирать-то никто не запрещает, а публично ... В заблуждение тоже не нужно квартиросьемщиков вводить, им получается и устно ответить не смогут- ты цыган, тебе не сдам. По факту люди запишутся на просмотр, приедут, может даже из далека, а хозяин посмотрит на них визуально и просто скажет не смогу Вам сдать. Так тоже над людьми издеваться то не правильно. Законы должны быть для людей

Avatar Picture
Гость

14:48:03 28-01-2026

Ну формально то могут запретить так писать конечно, но по факту никто не заставить владельца квартиры сдавать ее кому попало. Только что время будут отнимать эти "ценные специалисты".

Avatar Picture
Гость

14:57:09 28-01-2026

Заселять к этим судьям.

Avatar Picture
Гость

15:07:02 28-01-2026

Придëтся устно объяснять.

Avatar Picture
Гость

18:43:32 28-01-2026

да проблем нет.
если бюджетники сами на депозит будут перечислять, при подписании договора, как поручители.
а потом пусть свои деньги догоняют, от тех за кого камлают

Avatar Picture
Гость

07:25:38 29-01-2026

Имел как-то глупость запустить азиатов. Отца с сыном. Через неделю выпроводил 7 человек. Окурки сигарет в решетке телевизора, в раковине, срач, отломана ручка пласт. окна... С виду нормальные люди.

