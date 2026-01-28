Московский суд запретил объявления о сдаче квартир только славянам
На популярном сайте объявлений появилось предложение по квартире, где предпочтение отдавалось "арендаторам славянской национальности"
28 января 2026, 14:19, ИА Амител
Савеловский районный суд Москвы вынес решение о запрете объявлений, в которых арендодатели отдают предпочтение "арендаторам славянской национальности". Об этом сообщили в суде РИА Новости.
Инцидент связан с размещением объявления о сдаче квартиры на улице Артюхиной в Москве. Информация появилась как на популярном сайте объявлений, так и в одном из Telegram‑каналов. В тексте прямо указывалось, что жилье предлагается арендаторам славянской национальности.
«Суд установил, что подобное условие носит дискриминационный характер и прямо противоречит законодательству РФ — дискриминация по национальному признаку запрещена законом. По итогам рассмотрения дела суд признал информацию, размещенную по соответствующим интернет‑адресам, запрещенной к распространению на территории России», — говорится в публикации.
Он обязал Роскомнадзор включить указанные сетевые адреса в единый реестр доменных имен — это позволит идентифицировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в РФ информацию. Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Ранее сообщалось, что в России предложили создать фонд помощи ипотечникам-должникам. В первую очередь, новое ведомство могло бы выдавать им средства на аренду жилья.
14:36:04 28-01-2026
пусть савеловский судья сдаст квартиру цыганам и потом удивится. Характер у них дискриминационный, ага...
14:41:35 28-01-2026
Его хата - кто ему нравится тому он и сдаёт.
Вот к примеру мужик жену выбирает - а на него другие бабы в суд подадут за то что он их не выбрал, ведь они тоже бабы. И мужики тоже подадут, ибо дискриминация по половому признаку получается.
Полная аналогия.
16:50:55 28-01-2026
Гость (14:41:35 28-01-2026) Его хата - кто ему нравится тому он и сдаёт.Вот к пример... Нет не аналогия. Выбирать-то никто не запрещает, а публично писать "женюсь только на худой" - нельзя.
При этом полный человек может похудеть, а вот национальность сменить - никак не может. Нельзя обвинять человека в том, что от него не зависит.
19:42:09 28-01-2026
Гость (16:50:55 28-01-2026) Нет не аналогия. Выбирать-то никто не запрещает, а публично ... В заблуждение тоже не нужно квартиросьемщиков вводить, им получается и устно ответить не смогут- ты цыган, тебе не сдам. По факту люди запишутся на просмотр, приедут, может даже из далека, а хозяин посмотрит на них визуально и просто скажет не смогу Вам сдать. Так тоже над людьми издеваться то не правильно. Законы должны быть для людей
14:48:03 28-01-2026
Ну формально то могут запретить так писать конечно, но по факту никто не заставить владельца квартиры сдавать ее кому попало. Только что время будут отнимать эти "ценные специалисты".
14:57:09 28-01-2026
Заселять к этим судьям.
15:07:02 28-01-2026
Придëтся устно объяснять.
18:43:32 28-01-2026
да проблем нет.
если бюджетники сами на депозит будут перечислять, при подписании договора, как поручители.
а потом пусть свои деньги догоняют, от тех за кого камлают
07:25:38 29-01-2026
Имел как-то глупость запустить азиатов. Отца с сыном. Через неделю выпроводил 7 человек. Окурки сигарет в решетке телевизора, в раковине, срач, отломана ручка пласт. окна... С виду нормальные люди.