Московский суд запретил объявления о сдаче квартир только славянам

На популярном сайте объявлений появилось предложение по квартире, где предпочтение отдавалось "арендаторам славянской национальности"

28 января 2026, 14:19, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Савеловский районный суд Москвы вынес решение о запрете объявлений, в которых арендодатели отдают предпочтение "арендаторам славянской национальности". Об этом сообщили в суде РИА Новости.

Инцидент связан с размещением объявления о сдаче квартиры на улице Артюхиной в Москве. Информация появилась как на популярном сайте объявлений, так и в одном из Telegram‑каналов. В тексте прямо указывалось, что жилье предлагается арендаторам славянской национальности.

«Суд установил, что подобное условие носит дискриминационный характер и прямо противоречит законодательству РФ — дискриминация по национальному признаку запрещена законом. По итогам рассмотрения дела суд признал информацию, размещенную по соответствующим интернет‑адресам, запрещенной к распространению на территории России», — говорится в публикации.

Он обязал Роскомнадзор включить указанные сетевые адреса в единый реестр доменных имен — это позволит идентифицировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в РФ информацию. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать фонд помощи ипотечникам-должникам. В первую очередь, новое ведомство могло бы выдавать им средства на аренду жилья.