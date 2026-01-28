Летевшие в Барнаул самолеты экстренно приземлились в Новосибирске из-за сильного тумана

Среди перенаправленных рейсов два из Москвы и один из Санкт-Петербурга

28 января 2026, 10:13, ИА Амител

Самолет приземлился в Новосибирске / Фото: @mintrans22

Из‑за неблагоприятных погодных условий несколько авиарейсов, направлявшихся в Барнаул, были вынуждены совершить посадку в Новосибирске. Об этом сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Среди перенаправленных рейсов:

Москва – Барнаул (авиакомпания "Сибирь"), планируемое время прибытия в Барнаул – 12:35;

Москва – Барнаул (авиакомпания "Аэрофлот"), планируемое время прибытия в Барнаул – 13:55;

Санкт‑Петербург – Барнаул (авиакомпания "Северный Ветер"), планируемое время прибытия в Барнаул – 11:20.

Кроме того, из-за сильного тумана задерживаются еще два рейса: Екатеринбург – Барнаул (Red Wings), прибытие планируется в 15:00, Новосибирск – Барнаул ("Сибирь"), прибытие планируется в 11:55.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства транспорта Алтайского края.

