НОВОСТИСпорт

Алтайский горнолыжник Семен Ефимов выступит на Олимпиаде в Италии

Спортсмен примет участие в соревнованиях 16 февраля

28 января 2026, 18:01, ИА Амител

Семен Ефимов / Фото: Российская федерация горнолыжного спорта
Семен Ефимов / Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Семен Ефимов официально получил приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщает Министерство спорта Алтайского края.

Ефимов, трехкратный победитель Кубка России в слаломе и чемпион страны, выступит в своей коронной дисциплине 16 февраля. Он стал одним из первых российских горнолыжников, кто в декабре 2025 года получил нейтральный статус, позволивший участвовать в международных стартах.

Вместе с ним право принять участие в Играх есть еще у одной российской горнолыжницы — Юлии Плешковой. Она поборется за победу в скоростном спуске (8 февраля) и в дисциплине "Супергигант" (12 февраля).

Таким образом, Международный олимпийский комитет одобрил кандидатуры всех 13 рассматриваемых к допуску российских атлетов. Ранее приглашения получили фигуристы, лыжники, конькобежцы, шорт-трекисты и ски-альпинисты. Все они выступят под нейтральным флагом, без национальной символики.

Алтайский край Спорт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:26:46 28-01-2026

принимать участие на таких условиях это унижение России.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
алена

23:40:28 28-01-2026

спорт должен оставаться вне политики, хотя бы нужно к этому всеми силами стремиться. Государство - это, в первую очередь, люди и уже потом флаги, гимны и тп. пусть без флага и нейтрально, но граждане РФ имеют право принимать участие в Олимпийских играх, тем более зимних... искренне желаю удачи нашим спортсменам в Италии!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров