Алтайский горнолыжник Семен Ефимов выступит на Олимпиаде в Италии

Спортсмен примет участие в соревнованиях 16 февраля

28 января 2026, 18:01, ИА Амител

Семен Ефимов / Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Семен Ефимов официально получил приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщает Министерство спорта Алтайского края.

Ефимов, трехкратный победитель Кубка России в слаломе и чемпион страны, выступит в своей коронной дисциплине 16 февраля. Он стал одним из первых российских горнолыжников, кто в декабре 2025 года получил нейтральный статус, позволивший участвовать в международных стартах.

Вместе с ним право принять участие в Играх есть еще у одной российской горнолыжницы — Юлии Плешковой. Она поборется за победу в скоростном спуске (8 февраля) и в дисциплине "Супергигант" (12 февраля).

Таким образом, Международный олимпийский комитет одобрил кандидатуры всех 13 рассматриваемых к допуску российских атлетов. Ранее приглашения получили фигуристы, лыжники, конькобежцы, шорт-трекисты и ски-альпинисты. Все они выступят под нейтральным флагом, без национальной символики.