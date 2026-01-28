Алтайский горнолыжник Семен Ефимов выступит на Олимпиаде в Италии
Спортсмен примет участие в соревнованиях 16 февраля
28 января 2026, 18:01, ИА Амител
Воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Семен Ефимов официально получил приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщает Министерство спорта Алтайского края.
Ефимов, трехкратный победитель Кубка России в слаломе и чемпион страны, выступит в своей коронной дисциплине 16 февраля. Он стал одним из первых российских горнолыжников, кто в декабре 2025 года получил нейтральный статус, позволивший участвовать в международных стартах.
Вместе с ним право принять участие в Играх есть еще у одной российской горнолыжницы — Юлии Плешковой. Она поборется за победу в скоростном спуске (8 февраля) и в дисциплине "Супергигант" (12 февраля).
Таким образом, Международный олимпийский комитет одобрил кандидатуры всех 13 рассматриваемых к допуску российских атлетов. Ранее приглашения получили фигуристы, лыжники, конькобежцы, шорт-трекисты и ски-альпинисты. Все они выступят под нейтральным флагом, без национальной символики.
18:26:46 28-01-2026
принимать участие на таких условиях это унижение России.
23:40:28 28-01-2026
спорт должен оставаться вне политики, хотя бы нужно к этому всеми силами стремиться. Государство - это, в первую очередь, люди и уже потом флаги, гимны и тп. пусть без флага и нейтрально, но граждане РФ имеют право принимать участие в Олимпийских играх, тем более зимних... искренне желаю удачи нашим спортсменам в Италии!