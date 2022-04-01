Человек погиб, ещё пятеро пострадали в ДТП на алтайской трассе

Двоих раненых госпитализировали

1 апреля 2022, 11:47, Никита Черников

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Рубцовском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По данным правоохранителей, авария случилась 31 марта в 23:20 на 287-м километре трассы А-322.

«Водитель автомобиля Toyota Tercel, мужчина 1974 года рождения, двигаясь со стороны города Рубцовска в направлении станции Зарница, допустил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Opa, водитель которой — мужчина 1969 года рождения, после чего совершил наезд на пешехода — мужчину 1978 года рождения, стоящего вблизи транспортного средства, затем на стоящий грузовой автомобиль Kenworth T2000 с полуприцепом, которым ранее управлял пешеход», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте до приезда скорой. Пострадали ещё пять человек, двое из которых госпитализированы — это пассажиры Toyota Tercel, 28-летний мужчина и 14-летняя девочка. Водителю авто и 26-летней пассажирке оказали помощь на месте. Травмы также получил 8-летний мальчик, находящийся в Kenworth, не госпитализирован.

Обновлено. В пресс-службе краевой Госавтоинспеции уточнили, что в аварии погибли два человека. Пассажирка одной из машин Toyota, женщина 1979 года рождения, скончалась, когда ее везли в больницу. Также в аварии участвовал грузовик КамАЗ, его водитель, мужчина 1993 года рождения, не пострадал.

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