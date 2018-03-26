Цветы, игрушки и мародеры: репортаж из пережившего трагедию Кемерово

Видео и фото: Ася Хлыновская специально для Amic.ru

Кемеровчане в понедельник, 26 марта, несут цветы и игрушки в сквер неподалеку от торгового центра "Зимняя вишня", где накануне произошел страшный пожар, унесший десятки жизней. При этом среди собравшихся горожан были замечены люди, подозреваемые в мародерстве.

Ситуацию описывает заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая оказалась 26 марта на месте событий. "Люди несут цветы и игрушки, очень много молодежи. Вокруг здания все перекрыто", - сообщает она.

Некоторые из собравшихся отмечают, что еще вчера трудно было поверить, что трагедия обретет такой масштаб.

Также кемеровчане начали приносить к месту сбора дополнительные лавочки для того, чтобы складывать игрушки и цветы. Тут же ставят свечи.

Не обошлось и без скандала. Возле торгового центра были задержаны мужчины, которые пытались загрузить в пакеты игрушки и цветы, принесенные сюда горожанами. Очевидцы возмутились поведением мужчин и обратили на них внимание полицейских, которые находились неподалеку.

Правоохранители оперативно отреагировали на произошедшее и задержали нескольких человек, подозреваемых в противоправных действиях.

Напомним, что масштабный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Счет погибших при ЧП исчисляется десятками. По официальным данным Следственного комитета, в данный момент подтверждена гибель 53 человек.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.