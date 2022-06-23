Депутат Госдумы Журавлев попал в аварию на мотоцикле в Москве

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлёв попал в аварию на мотоцикле в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Парламентарий ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия Журавлёв получил перелом ключицы. Врачи доставили его в больницу, но гипс решили не накладывать.

Ранее сообщалось, что буйные пассажиры устроили потасовку с таксистом в Барнауле. 22 июня женщина и мужчина, предположительно, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в машине с опознавательными знаками «Яндекс.Такси».