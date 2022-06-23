Депутат Госдумы Журавлев попал в аварию на мотоцикле в Москве
Политик повредил ключицу, его доставили в больницу, но гипс решили не накладывать
23 июня 2022, 13:57, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлёв попал в аварию на мотоцикле в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Парламентарий ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия Журавлёв получил перелом ключицы. Врачи доставили его в больницу, но гипс решили не накладывать.
Ранее сообщалось, что буйные пассажиры устроили потасовку с таксистом в Барнауле. 22 июня женщина и мужчина, предположительно, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в машине с опознавательными знаками «Яндекс.Такси».
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