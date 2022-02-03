Детский омбудсмен рассказала о будущем братьев из Шелаболихинского района, которых забрали у родителей

Органы опеки забрали детей у семьи из Шелаболихинского района, которая выгнала сына голым на мороз. Сейчас братья находятся в удовлетворительном состоянии под контролем специалистов. Об этом уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала на встрече с губернатором региона Виктором Томенко.

Двоих мальчиков поместят в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Годовалый ребёнок переведён в больницу в Барнауле для полноценного обследования и лечения. Он обеспечен одеждой и качественным питанием.

Напомним, сообщения о жестокости по отношению к ребёнку появились утром 24 января. Соседка семьи рассказала, что шла мимо их дома и услышала детский плач. Войдя на территорию участка она увидела полностью обнажённого мальчика, который стоял на морозе. После публикаций об издевательствах глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

25 января стало известно, что женщину и её сожителя задержали. Детей у матери ранее уже изымали. В сентябре 2021 года её хотели лишить родительских прав, но разбирательство отложили.