Девушка из Барнаула продавала россиянам несуществующие искусственные ели

В Алтайском крае задержали девушку, которая обманывала в соцсетях жителей страны, сообщает региональное МВД.

20-летняя жительница Барнаула продавала в интернете искусственные ели. После того как ей переводили деньги, прекращала переписку или обещала вскоре выслать товар.

«На многочисленные просьбы покупателей вернуть денежные средства либо передать покупки отвечала обещаниями о скорой доставке и легендами о том, что поступление товара задерживается», — рассказали в ведомстве.

На данный момент известно от трёх пострадавших из разных городов России. Общая сумма ущерба — около 12 тысяч рублей. Правоохранители проверяют девушку на причастность к аналогичным преступлениям.

Жительнице Барнаула грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество. Сотрудники полиции вновь попросили проявлять бдительность при покупке товаров в интернете у частных продавцов.

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